La campaña 'Enciende la esperanza' de Argar en Almería vuelve a visibilizar la lucha contra el cáncer infantil

La Diputación de Almería se suma a la campaña 'Enciende la esperanza' de la Asociación Argar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fachada del Palacio Provincial de Almería ha destapado este martes el lazo dorado de la campaña 'Enciende la esperanza' con la que la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería (Argar) visibiliza la lucha de los menores y sus familias contra esta enfermedad.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y la presidenta de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería (Argar), Rosa Onieva, han sido los encargados de descubrir el símbolo con el que recuerdan que septiembre es el mes de la concienciación sobre el cáncer infantil.

Durante el acto, al que también ha acudido el vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, la asociación ha recordado el impacto que supone para una familia afrontar el diagnóstico de un hijo.

Así, García Alcaina ha recordado que tras el lazo dorado "hay nombres, familias, médicos, profesionales, voluntarios y, sobre todo, niños y adolescentes que cada día nos dan una enorme lección de fortaleza".

El presidente ha destacado la labor de la asociación con los menores y sus familias, con los que "llevan más de 30 años trabajando". "Están haciendo un grandísimo trabajo, no solamente recaudando fondos para la investigación, sino sobre todo, acompañando a los niños y a las familias durante el tratamiento", ha estimado.

De este modo, ha recordado que los procesos oncológicos "son muy complejos, pero cuando afectan a un niño lo son aún más". "Hay que compatibilizar la vida laboral de los padres, garantizar que esos niños puedan continuar con su educación y afrontar al mismo tiempo el tratamiento. Por eso las instituciones tenemos que estar a su lado y al lado de Argar", ha añadido García Alcaina.

La presidenta de Argar ha agradecido el respaldo de la Diputación que, como todos los años, "pone su lazo" para participar en la campaña de concienciación y, de esa manera, dar la "máxima visibilidad posible al cáncer infantil durante el mes de septiembre".

"Intentamos que sea lo más visible posible y, en un lugar como este, seguro que lo ve todo el mundo. Septiembre es el mes internacional del lazo dorado y su función es dar a conocer que el cáncer infantil es una realidad", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que durante estas semanas numerosos edificios públicos se sumarán a la iniciativa, puesto que también se van a colocar lazos en edificios emblemáticos y en muchos ayuntamientos de toda la provincia. "Queremos seguir dando visibilidad a esta realidad y continuar contando con el apoyo de la Diputación", ha dicho la presidenta de Argar.