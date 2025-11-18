Carlos Aguilar presenta en Fical su guía sobre 'La muerte tenía un precio', la película de Leone, Morricone y Eastwood

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El historiador cinematográfico y musical, novelista y ensayista Carlos Aguilar ha presentado este martes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su nueva guía sobre la película 'La muerte tenía un precio', obra que unió en el imaginario colectivo a Almería, Sergio Leone, Ennio Morricone y Clint Eastwood. La presentación ha tenido lugar en la Librería Picasso y ha contado con la intervención del periodista Diego Martínez.

El libro analiza la preproducción, producción y postproducción de la película, la selección del elenco, la creación de la icónica imagen de Eastwood y la participación de figuras como Aldo Sambrell, Gian Maria Volonté o Alessandro Alessandroni. La obra se estructura en tres partes: una primera, de carácter más literario, en la que el autor narra su vínculo con la película; un segundo bloque dedicado al desarrollo completo del film; y una tercera sección con un análisis crítico y cinéfilo.

El libro incluye cerca de 200 fotografías, algunas inéditas, como escenas eliminadas del montaje final o las primeras imágenes del poblado construido en Tabernas, elegido tras descartar dos localizaciones al norte de Madrid.

Publicado con motivo del 60º aniversario de 'La muerte tenía un precio', el libro analiza todas las fases de la película, desde la preproducción hasta su impacto crítico y comercial. La obra destaca la revolución que la película consolidó tras 'Por un puñado de dólares', fusionando la tradición americana del Western con influencias del cine japonés y mediterráneo, y rinde homenaje a los paisajes de Almería y al mítico poblado de Tabernas, hoy Oasys-Mini Hollywood.

Madrileño, historiador cinematográfico y musical, novelista y ensayista, ha desarrollado una prolífica carrera de más de 40 años colaborando con festivales, TVE y la Filmoteca Española. Autor de cerca de 80 libros publicados en España, Italia y Alemania, destacan 'Guía del Cine', 'Clint Eastwood', 'American Western en España', 'EuroSexy' y 'Cine de terror 1950-1959', además de dos volúmenes sobre Sergio Leone. En coautoría con su esposa, la escritora canadiense Anita Haas, ha firmado títulos como 'John Phillip Law', 'Eugenio Martín', 'Flamenco y Cine' y 'Flamenco Jazz'. También ha publicado siete novelas y ha recibido una decena de premios.

La presentación se suma a otras actividades dedicadas a la película de Leone en esta edición de Fical, como la mesa redonda dirigida por Juan Gabriel García el pasado lunes y su elección como tema del concurso 'Maratón 48x3'.