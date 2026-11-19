La directora y guionista Carmen Jiménez ofrece una 'masterclass' sobre guion en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guionista y directora andaluza Carmen Jiménez, reconocida por su trabajo en producciones como 'La Mesías', ha impartido una clase magistral en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) sobre el nacimiento de un guion y su desarrollo mediante la escritura cinematográfica.

Para Jiménez, el primer hecho que puede hacer saltar esa chispa de inicio es hallar "algo que te conmueva, que encuentres algo que te rompa el corazón y sigas esa intuición y conectes con ello", ha manifestado ante los alumnos que han asistido a la charla celebrada en la Casa de la Mariposas de Almería.

A través de su experiencia profesional, la cineasta ha propuesto reflexionar sobre los temas, situaciones e imágenes que despiertan la inspiración y sobre el proceso necesario para transformarlos en narraciones audiovisuales, según ha explicado la organización en una nota.

En este sentido, ha abordado el guion no solo como herramienta narrativa, sino también como vehículo de expresión artística y comunicación con el espectador.

"Hoy no os voy a poder dar una fórmula, que es algo que llevaría mucho tiempo de trabajo; quiero que nos centremos en el tema de recibir la idea, de abrirnos a la inspiración, de confiar en que lo que queremos contar tiene sentido y merece la pena pensar en ello y darle espacio. Todo esto, desde mi perspectiva y lo que he vivido, de lo que me conmueve. Con suerte da un poco de luz a alguien", ha dicho. El encuentro, con la presencia del director de Fical, Enrique Iznaola, y de Ignacio Mañas, de la Academia de Cine de Andalucía, ha ofrecido así una oportunidad para acercarse al trabajo que precede al rodaje y descubrir la importancia de la escritura en la construcción de personajes, conflictos y universos cinematográficos.

La actividad se ha enmarcado en el acuerdo de colaboración entre la Academia de Cine de Andalucía y DAMA, que ha impulsado un ciclo de clases magistrales en los principales festivales cinematográficos andaluces.

Tras las sesiones celebradas en Málaga y Sevilla, la iniciativa ha llegado a Almería de la mano de Fical para "reforzar el compromiso del certamen con la formación, el intercambio de conocimientos y el acercamiento del público a los profesionales de la industria audiovisual".

Ganadora de los premios Iris, Feroz y Alma al mejor guion de serie por 'La Mesías', Carmen Jiménez ha desarrollado una trayectoria que combina la escritura, la dirección y el montaje. Becada por la Fundación 'la Caixa', se ha formado en Guion y Dirección en la Universidad de Columbia de Nueva York, ciudad en la que ha residido durante cinco años y donde ha trabajado en distintas disciplinas audiovisuales.

Su carrera como guionista ha abarcado series como 'La red púrpura', 'Vanda' y 'Miranda compulsiva', actualmente en producción, además del largometraje 'Adiós', dirigido por Paco Cabezas, y la película de animación 'Bella', de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco.

En su faceta como directora ha destacado su trabajo con el cortometraje 'Lava', que ha obtenido numerosos galardones nacionales e internacionales, entre ellos una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, el segundo premio del Concurso Versión Española y un Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.

En la actualidad, Jiménez desarrolla nuevos proyectos de cine y televisión para productoras como Morena, Mediapro y Grupo Z, además de trabajar en su primer largometraje.