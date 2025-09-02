La carretera entre Tabernas y Tíjola, en Almería, mejorará el firme con una inversión de 300.000 euros

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Almería ha adjudicado la obra para la rehabilitación del firme de la carretera provincial AL-3102 entre Tabernas y Tíjola, donde se mejorará el estado del firme con una inversión de unos 300.000 euros.

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado en una nota la importancia de esta actuación, ya que se produce en esta vía, que conecta la A-339 en Tabernas con Tíjola, pasando por Velefique, Bacares y Bayarque. Esta obra se va a desarrollar en un tramo que se ubica en el término municipal de Bacares.

La actuación se centra en un tramo de 3.500 metros de longitud, entre los puntos kilométricos 45,5 y 49, donde la calzada es de 7,3 metros de ancho. Ahí se ejecutará un refuerzo del firme mediante la extensión de cinco centímetors de aglomerado asfáltico en caliente sobre la capa existente, previamente tratada con emulsión asfáltica.

Además, se incluye la señalización horizontal de todo el tramo. El objetivo es mejorar las condiciones de rodadura, la seguridad vial y la adaptación de la vía al tráfico actual, ya que la carretera presenta un trazado sinuoso, calzada estrecha y pavimento deteriorado.

"Va a suponer una notable mejora en la seguridad vial y en la comodidad de la circulación para todos los usuarios que transitan por esta carretera provincial que discurre entre Tabernas, Velefique, Bacares, Bayarque y Tíjola", ha valorado Rodríguez.

Con este refuerzo de firme y la nueva señalización horizontal, "mejoramos la seguridad de los conductores que utilizan a diario esta vía, garantizando un pavimento en óptimas condiciones y adaptado al volumen de tráfico que soporta actualmente", ha añadido.

El diputado ha incidido en la labor de la Diputación de Almería para modernizar y conservar la red viaria provincial, que supera los 1.200 kilómetros de carreteras. "Con cada inversión en infraestructuras mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, a la vez que potenciamos la conexión entre municipios, favoreciendo el desarrollo económico y vertebrando la provincia de Almería", ha destacado.

La obra se enmarca dentro de la inversión que la Diputación de Almería ha destinado para la mejora, mantenimiento y la modernización de la Red Viaria Provincial entre los años 2025 y 2026. En concreto, la inversión que beneficia a todas las comarcas almerienses supera los ocho millones de euros.