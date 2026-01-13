El Centro de Exposiciones y Auditorio de Albox avanza con el respaldo de la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, junto a otros representantes institucionales, durante la visita al municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALBOX (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, ha realizado este martes su primera visita institucional al municipio de Albox (Almería) para supervisar tres grandes proyectos estratégicos, el futuro Centro de Exposiciones y Auditorio, la nueva Pista Multideporte y la transformación de la Avenida 28 de Febrero a través de los Planes Provinciales, unas actuaciones que suman una inversión superior a los 6,7 millones de euros.

La jornada ha comenzado en el Ayuntamiento, donde el presidente ha firmado en el Libro de Honor y ha mantenido una reunión de trabajo tanto con la alcaldesa como con el equipo de Gobierno albojense, "con el objetivo de abordar las líneas de colaboración conjuntas", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Posteriormente, el presidente y la alcaldesa, acompañados por el diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez, se han desplazado a los diferentes puntos del municipio donde se van a ejecutar y se materializan las nuevas infraestructuras en el municipio.

El punto clave de la visita ha sido la zona del Recinto Ferial, ubicación elegida para el futuro Centro de Exposiciones y Auditorio. Este "ambicioso proyecto, que busca convertir a Albox en la capital del turismo cultural y de congresos de la comarca", cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros.

Durante la explicación técnica, se ha puesto de manifiesto la colaboración institucional para hacer realidad esta obra. Del total de la inversión, 3,15 millones de euros proceden de fondos Feder a través de la Agenda Urbana del Almanzora, que han financiado el 85 por ciento, junto a fondos propios, mientras que la Diputación de Almería se ha comprometido a colaborar con el Ayuntamiento con una aportación adicional.

Precisamente, esta semana la Diputación ha aprobado en Junta de Gobierno la adjudicación de la redacción del proyecto, apoyo técnico a la dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud por un importe de 315.000 euros.

IMPULSO AL DEPORTE Y A LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Posteriormente, se han trasladado al complejo del Centro de Agua y Salud, donde se encuentra en plena ejecución la nueva Pista Multideporte. La actuación se ha financiado al cien por cien por la Diputación de Almería con una inversión de 68.701 euros y se ha ubicado en una parcela municipal de 1.592 metros cuadrados.

La obra ha contado con un plazo de ejecución de un mes y permitirá la práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto y hockey.

La visita ha concluido en la Avenida 28 de Febrero, eje vertebrador del municipio que será transformado integralmente a través de los Planes Provinciales. Con un presupuesto de 1.649.400 euros, esta obra se encuentra actualmente en fase de licitación y su diseño ha sido detallado durante el recorrido por los técnicos redactores del proyecto.

El presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de estas inversiones y ha destacado que "se están movilizando recursos históricos para que Albox no solo mejore sus servicios básicos, sino para que lidere la comarca con infraestructuras de primer nivel como el futuro Palacio de Congresos".

García Alcaina ha afirmado que "en este camino, la institución va a ser una firme aliada de los intereses de los vecinos con el objetivo de conseguir los mejores servicios e infraestructuras".

Por su parte, la alcaldesa ha querido agradecer a la Diputación y especialmente al presidente, "su cercanía y compromiso con los municipios, como pone de manifiesto su visita hoy a Albox".

"Hemos recorrido proyectos de gran envergadura que van a ser posibles gracias a la ayuda de la institución provincial, como el nuevo auditorio comarcal Corazón del Almanzora, la pista polideportiva y los planes provinciales con los que por fin tendremos el nuevo Bulevar 28 de Febrero", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "nos permiten cumplir con los vecinos y ejecutar infraestructuras muy necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas".