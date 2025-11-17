Cerca de 200 internos de El Acebuche en Almería participan en el encuentro de Fical con la película 'Enemigos'

Asistentes del centro penitenciario El Acebuche en Almería durante la proyección de ‘Enemigos’. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha reforzado este lunes su vertiente social al llevar la ópera prima 'Enemigos' al Centro Penitenciario de Almería, donde cerca de 200 internos e internas han participado en una sesión que ha unido proyección y coloquio con el equipo de la película.

El acto ha contado con la presencia del director de Fical, Enrique Iznaola, la delegada en Almería de la Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado, la directora de Negocio de la entidad, María del Mar Peláez, y el director del centro penitenciario El Acebuche, Nahum Álvarez, además del equipo del largometraje, integrado por el director David Valero, el productor Alberto Félez y el actor Christian Checa.

La proyección de 'Enemigos' ha despertado un "gran interés" entre los internos, que han dedicado un aplauso prolongado al final de la sesión, mientras que el posterior intercambio con el director, el productor y los intérpretes ha permitido plantear preguntas sobre el proceso creativo, el desarrollo de los personajes y el enfoque humano del guion, con respuestas ofrecidas con claridad y en un tono cercano.

El director de El Acebuche ha destacado que este tipo de actividades culturales "refuerzan el trabajo que ya desarrollamos a través del programa 'Reincorpora', una herramienta esencial para ofrecer oportunidades reales de crecimiento y reintegración a los internos e internas".

Asimismo, ha subrayado que la proyección de 'Enemigos' y el posterior coloquio "suponen un estímulo emocional y educativo que contribuye de manera directa al bienestar y a la motivación de las personas privadas de libertad".

Por su parte, Iznaola ha destacado la importancia de esta colaboración: "Quiero agradecer profundamente a Patricia Maldonado y a la Fundación "la Caixa" su compromiso firme".

"Gracias a ellos podemos realizar actividades como ésta, con coloquios de enorme riqueza, capaces de llegar a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su apoyo es esencial para que Fical mantenga esta vertiente social, tan valiosa como la cultural", ha valorado.

Patricia Maldonado ha explicado que "la Fundación 'la Caixa' trabaja desde su ADN en programas de empleo, residencias, acompañamiento y ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Actividades como esta tienen sentido porque impulsan el crecimiento personal, porque el cine también transforma y abre caminos para quienes más lo necesitan".

David Valero ha centrado la historia en dos adolescentes, abusador y acosado, presentados como enemigos desde la infancia y cuya trayectoria cambia cuando aparece la posibilidad de vengarse. La película está interpretada por Christian Checa y Hugo Wetzel, y el equipo ha destacado su "mensaje integrador y de segundas oportunidades".

Durante su visita, el equipo artístico ha recorrido también algunas zonas del centro penitenciario, "lo que ha propiciado un encuentro humano más amplio: una comprensión mutua que ha ido más allá del marco cinematográfico".

Este encuentro, según la organización, "consolida el compromiso de Fical con un cine que trasciende la pantalla, un cine que dialoga, que acompaña y que transforma", una iniciativa que continúa gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa', entidad que respalda el desarrollo de Fical Social.