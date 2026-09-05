'Las 4 Cimas' Recorre La Sierra De Los Filabres (Almería) Con Más De 400 Participantes. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Los Filabres ha vuelto a convertirse este sábado en uno de los grandes escenarios del ciclismo con la celebración de la XXII edición de la Marcha Ciclodeportiva 'Las 4 Cimas', una de las citas más consolidadas del calendario provincial 'Almería Activa'. Más de 400 participantes han afrontado un recorrido de 115 kilómetros y 2.861 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en Gérgal. Los vencedores de esta edición han sido Paco Mancebo y Mariló Herrera.

Según ha detallado la Diputación de Almería en una nota, en la salida han participado la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz; la alcaldesa de Gérgal, Antonia Contreras, y el organizador de la prueba, Emilio Martínez, junto a participantes, voluntarios, colaboradores y aficionados que han dado forma a una nueva jornada de deporte y convivencia en la comarca.

La prueba ha permitido a los ciclistas adentrarse en algunos de los paisajes más espectaculares de la Sierra de Los Filabres y superar cuatro grandes puertos: Castro de los Filabres, Alto de Velefique, Collado Ramal y Calar Alto. Un recorrido de alta exigencia que ha unido deporte, naturaleza y espíritu de superación.

En este contexto, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud ha destacado el ambiente vivido desde primera hora en Gérgal y el gran momento que atraviesa el ciclismo en la provincia. "El ambiente es magnífico, un ambiente deportivo en el que Almería vuelve a brillar con el ciclismo, después de haber disfrutado hace apenas unos días de una de las grandes etapas de La Vuelta a España y hoy con Las 4 Cimas", ha afirmado.

Asimismo, Cruz ha subrayado que esta prueba permite "disfrutar de nuestra Sierra de Los Filabres combinando deporte, naturaleza y esfuerzo" y ha puesto en valor la singularidad de una jornada "dura, pero a la vez magnífica, porque los participantes pueden disfrutar de esos paisajes que tiene Almería".

Por su parte, la diputada ha agradecido el trabajo conjunto que hace posible la celebración de esta marcha. "Gracias a los organizadores, colaboradores, Protección Civil, voluntarios y ayuntamientos porque entre todos hacen posible que Almería vuelva a brillar en el ciclismo". Cruz también ha reconocido especialmente la implicación del referente del ciclismo almeriense Juan Martínez Oliver.

Además, la edición de este año ha contado con participantes destacados como el exciclista profesional Francisco Mancebo y el entrenador de fútbol Eder Sarabia, gran aficionado al ciclismo y conocedor de las carreteras almerienses. Sarabia recorrió recientemente Velefique y Calar Alto junto a Pedro Delgado y Juan Martínez Oliver con motivo de la etapa almeriense de La Vuelta.

Por otro lado, Emilio Martínez ha mostrado su satisfacción por alcanzar la vigésimo segunda edición de una prueba que cuenta desde sus inicios con la colaboración de la Diputación y de los municipios del recorrido. "Estamos muy contentos con esta edición y muy agradecidos a Diputación, al Ayuntamiento de Gérgal y al resto de municipios y colaboradores que hacen posible Las 4 Cimas", ha señalado.

Igualmente, la alcaldesa de Gérgal ha destacado especialmente la oportunidad que supone esta cita para mostrar los atractivos naturales del interior de la provincia. "Este tipo de pruebas nos permite dar a conocer nuestra sierra, que tiene unas condiciones extraordinarias para la práctica deportiva, y demostrar la implicación de nuestros pueblos con el ciclismo", ha afirmado.

'Las 4 Cimas' se ha consolidado después de 22 ediciones como una de las grandes pruebas ciclistas de la provincia y como un escaparate para los municipios del interior. La participación de deportistas procedentes de más de 25 provincias españolas refuerza el carácter nacional de una cita que cada año atrae a aficionados al ciclismo de diferentes puntos del país.

La celebración de esta edición ha llegado apenas dos días después de que la provincia volviera a situarse en el escaparate internacional gracias a La Vuelta Ciclista a España, con una etapa de montaña que recorrió algunos de los mismos escenarios que han afrontado los participantes de 'Las 4 Cimas'.