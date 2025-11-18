La cinta 'Voy a pasármelo mejor' llega a Fical (Almería) con su comedia musical ambientada en los años 90

Izan Fernández, Ana de Alva y Enrique López Lavigne posan ante el cartel de ‘Voy a pasármelo mejor’ durante su presentación en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Voy a pasármelo mejor' ha llegado este martes al certamen 'Ópera Prima' de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) como una comedia musical dirigida al público joven y ambientada en los años 90, presentada por su directora, Ana de Alva, el actor Izan Fernández y el productor Enrique López Lavigne.

El filme es la secuela de 'Voy a pasármelo bien' y sigue las aventuras de los Pitus con algunas de las bandas más destacadas de aquella década como referencia musical, según ha detallado el festival en una nota.

La cinta, de 90 minutos de duración, sitúa su historia en el 1992, cuando los Pitus tienen 15 años y acuden a un campamento de inglés "como se hacía en los 90: cerca de casa y con profesores españoles de acento dudoso". Durante esas semanas viven nuevas experiencias, especialmente amorosas, mientras cantan y bailan temas de la época, en el que se convierte sin saberlo, en el mejor verano de su vida.

La directora ha explicado que "estuve en la primera película de meritoria, y cada día iba al rodaje a aprender. Ya tenía experiencia con cortos y tenía claro que quería hacer comedia. Me llamó David Serrano, el director de la precuela, y cuando llegué a la reunión me propuso, con solo veintitrés años, si quería hacer 'Voy a pasármelo mejor', porque tengo experiencia en cine y musicales".

Además, ha señalado que "me preocupaba la ambientación y por eso recurrí a mi madre que vivió esa época de joven. La verdad que uno de los aspectos más importantes es la comunión que ha habido en el equipo".

Sobre los retos del rodaje, ha detallado que "la complejidad del plan de rodaje" ha sido determinante, con 25 días de trabajo y "diferentes coreografías", además de la necesidad de coordinar a actores jóvenes "para que estuvieran siempre bien preparados para su secuencia".

De Alva ha descrito esta ópera prima como "cumplir un sueño", y ha afirmado que, aunque no imaginaba estrenarse con una comedia dirigida a público infantil, el proyecto ha sido "brutal" y le ha permitido comprobar "cómo a través del cine puedes hacer una labor educacional para las nuevas generaciones".

Por su parte, Fernández ha indicado que "cuando rodó la primera parte tenía doce años y este mundo molaba mucho. Ahora he sentido más responsabilidad. Hay un equipazo detrás y había que hacerlo bien, pues muchas personas están pendientes de tu trabajo".

Asimismo, ha explicado que compaginar rodaje y estudios resulta complejo: "Terminar de rodar, después de ocho horas y ponerte a estudiar es difícil. Pero lo llevo bien".

Respecto a su futuro, el joven actor ha expresado que "me gustaría hacer proyectos que me marquen, que sean retos, personajes muy profundos y mucho fondo, que me llenen. Y rodearme de gente que me quiera. Como actor no puedes más que intentar hacer bien tu trabajo y estar agradecido al público".

Por su parte, López Lavigne ha detallado que, a diferencia de la primera película, "que eran todos temas de Hombres G", en esta ocasión la selección musical "se ha pactado con los productores". Ha señalado que el largometraje está dirigido "a gente muy joven", aunque la ambientación permite que también puedan disfrutarlo "sus padres y abuelos".

El productor ha valorado que "es bonito ver crecer a Los Pitus" y ha agradecido la presencia de la película en Fical, al destacar que "los festivales suelen olvidarse de las comedias, y en el festival de Almería se cuida todo, y se preocupan de que haya comedias".