El Circuito Provincial de Flamenco 2025 arranca este sábado en Pechina (Almería) y recorrerá ocho municipios

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través de su Programa de Promoción y Difusión de las Artes Escénicas, ha puesto en marcha una nueva edición del Circuito Provincial de Flamenco 2025, una cita que reunirá a artistas de primer nivel y recorrerá Pechina, Huércal de Almería, Olula del Río, Abla, Garrucha, Serón, Vélez-Rubio y Arboleas, y que arrancará este sábado 20 de septiembre.

En un comunicado, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha invitado a todos los almerienses "a disfrutar de este calendario de conciertos", ya que "el flamenco no es solo un estilo artístico, es uno de los pilares de nuestra identidad como almerienses".

Morales ha señalado que con este circuito "queremos hacer visible ese legado, acercarlo a cada rincón de la provincia y reconocer a nuestra gente, sus voces y sus raíces. Por eso, invitamos a todos los almerienses a que disfruten de este circuito de conciertos que hemos preparado con mucha ilusión".

"Desde la Diputación entendemos que la cultura debe estar al alcance de todos los municipios, grandes y pequeños. Este circuito es una manera de acercar nuestro patrimonio flamenco, de ponerlo en valor, y de mantener vivas nuestras tradiciones", ha añadido la vicepresidenta.

LOS ARTISTAS

El ciclo contará con la voz de Segundo Falcón y su espectáculo 'Ecos de Almería. Voces y cantes de Levante', que rendirá homenaje a los grandes cantaores de Almería, a figuras legendarias como El Ciego de la Playa o Pedro el Morato, y a los cantes de levante.

Acompañado de la guitarra flamenca de David de La Fragua, el espectáculo explora los cantes mineros, la malagueña de Chacón, la soleá y los tarantos en un recorrido sonoro y visual "por el alma del flamenco almeriense".

El baile de Tania Santiago, con su espectáculo 'Lorcura' a Federico García Lorca, un espectáculo flamenco que deja ver la relación de Lorca con el Flamenco y el vínculo con Andalucía y sus costumbres.

Se trata de un recorrido por los aspectos más significativos de la vida y obra del poeta, a través de la música, el baile y la poesía. Acompañada por la guitarra de Damián Sánchez, el cante Rocío Zamora, la percusión de Jesús de la Guajira y la interpretación de la actriz Eva López.

El baile de La Kuka, con su espectáculo 'De Lunares', ofrece una propuesta "llena de sentimiento y flamencura", en la que apuesta por el flamenco tradicional, "sin fusiones".

La bailaora almeriense es definida como "empaque, solera, pellizco y tronío, en la figura de una mujer que se deja la piel en escena a golpe de tacón, transmitiendo pasión y elegancia en cada movimiento". En esta ocasión estará acompañada a la guitarra por José Bellido, al cante por Sandra Santisteban y Cristo Heredia y a la percusión por Moisés Santiago.

EL CALENDARIO

El Circuito Provincial de Flamenco 2025 comenzará el 20 de septiembre en Pechina con la actuación de la Compañía Flamenca Tania Santiago en el salón cultural del centro de día, a las 20,30 horas. La misma compañía llevará su espectáculo el 27 de septiembre a Huércal de Almería, donde actuará en el teatro multiusos a partir de las 21,00 horas.

Ya en octubre, el cantaor Segundo Falcón será protagonista con varias citas en la provincia. Actuará el día 3 en Olula del Río, en el espacio escénico a las 20,00 horas. Al día siguiente, 4 de octubre, lo hará en Abla, en el centro cultural a las 20,00 horas, y continuará el día 10 en Garrucha, también en el centro cultural a las 20,00 horas. La gira seguirá el 11 de octubre en Serón, en la Casa de la Cultura, igualmente a las 20,00 horas.

El ciclo proseguirá el 11 de octubre en Vélez-Rubio con el espectáculo de La Kuka en el Cine Teatro Óvalo, previsto para las 20,00 horas. La bailaora cerrará el programa el 25 de octubre en Arboleas, donde actuará en el Museo Pedro Gilabert a las 19,00 horas.