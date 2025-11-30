Clausuradas las Carreras Populares 2025 de Almería con premios y reconocimientos

Entrega de premios del circuito de Carreras Populares de Almería 2025. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado en el Teatro Auditorio Ciudad de Vera la Gala y Entrega de Premios del Circuito Provincial de Carreras Populares 2025, un acto que ha reunido a ayuntamientos sede, clubes, patrocinadores, voluntarios y a los grandes protagonistas del deporte provincial. Durante la ceremonia se han entregado los galardones a los mejores clubes, a los corredores las diferentes categorías, así como los reconocimientos institucionales y a colaboradores que han hecho posible "una edición histórica".

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, el momento más esperado de la gala ha sido la proclamación de los campeones absolutos, que coronan un circuito "que ha vuelto a crecer en participación, clubes inscritos y dimensión social". Las campeonas absolutas han sido, en primera posición, Jéssica Martín Fernández; en segunda, María Gádor Cabrera Águila; y en tercera, Carmen Montoya Gázquez. En categoría masculina y absoluta el campeón ha sido, Mohammed Koula; en segunda posición está Ayoub Zaroual; y cerrando el podio se encuentra Zakarias Lhasaini.

Por su parte, la diputada provincial María Luisa Cruz ha cerrado la gala destacando que "este circuito es una de las grandes fortalezas deportivas de la provincia, un proyecto que une a municipios, fomenta hábitos saludables y demuestra que el deporte es una herramienta real para generar oportunidades, empleo y fijar población en el territorio". También ha agradecido el esfuerzo de los ayuntamientos, clubes, voluntarios y patrocinadores que hacen posible que el deporte siga creciendo en la provincia.

Asimismo, Cruz ha felicitado personalmente a todos los ganadores, y ha subrayado "el extraordinario nivel deportivo y el compromiso que han demostrado durante toda la temporada". La diputada ha valorado el esfuerzo colectivo que sostiene este proyecto, y ha apuntado que desde la Diputación "seguiremos impulsando iniciativas que acerquen el deporte a cada rincón de la provincia, apoyando a nuestros clubes, reforzando las pruebas y promoviendo una vida activa y saludable".

En concreto, el Circuito Provincial de Carreras Populares ha cerrado la edición 2025 con 4.408 participaciones, lo que supone 400 más que el año anterior pese a contar con una sede menos. La competición ha recorrido 17 municipios --Abla, Antas, Balanegra, Bédar, Cuevas del Almanzora, Enix, Garrucha, Laujar de Andarax, Macael, María, Olula del Río, Pulpí, Rioja, Sorbas, Tíjola, Turre y Vera-- y ha contado con la implicación de 60 clubes, seis más que en la última edición.

Igualmente, cada una de las citas ha reunido una media de 300 corredores, respaldados por el trabajo de más de 700 voluntarios entre Policía Local, clubes deportivos, monitores, Protección Civil y personal municipal. Además, el circuito ha logrado "un récord absoluto de inscripciones", con más de 400 corredores inscritos y un total de 180 'finishers' --144 adultos y 36 menores-- que han completado todas las pruebas.

De esta forma, el proyecto vuelve a consolidarse "como un referente provincial por su accesibilidad, su capacidad para atraer a 'runners' experimentados y debutantes", y por su impacto como herramienta de cohesión social. En su 12º edición en este formato, y tras más de dos décadas como "seña de identidad" de la Institución Provincial, el circuito ha contado también con la colaboración de los grupos de Protección Civil de Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha, Uleila del Campo, Los Gallardos, Pulpí, Vera, Laujar de Andarax, María, Vélez Blanco, Águilas y Diputación.