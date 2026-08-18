Concluyen las obras del Camino Poveda entre Lúcar y Tíjola (Almería) tras una inversión de 650.000 euros

El presidente de la Diputación visita las obras del Camino Poveda y la Balsa de Cela. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha finalizado las obras del Camino Poveda, que se ubica entre los municipios de Lúcar y Tíjola, tras una inversión de 650.000 euros a través del Plan de Caminos 2024-2027, lo que permitirá entre otros aspectos las llegada de lodos a la Balsa de Cela en época de lluvias.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el Camino Poveda conecta estos dos municipios y ha visto mejorados dos tramos que suman una longitud superior a los 2.200 metros mediante su asfaltado y rehabilitación a coste cero para los ayuntamientos.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado este camino acompañado por el alcalde de Lúcar, Manuel López Encinas, y el alcalde de Tíjola - y diputado provincial-, José Juan Martínez, para conocer 'in situ' el resultado de las obras.

La intervención responde a una reivindicación histórica de los vecinos con viviendas en la zona, que durante años han solicitado la mejora del camino debido al deterioro de la calzada y los accesos. La rehabilitación no solo beneficiará a los residentes, sino también a agricultores y visitantes, al mejorar notablemente la comunicación y accesibilidad en esta parte de la comarca del Almanzora.

El Camino de Póveda parte de la Balsa de Cela y se extiende hacia el norte del término municipal de Tíjola, actuando como eje de conexión clave entre ambos pueblos. La actuación se enmarca en una nueva línea del plan enfocada a caminos "singulares", con valor social, patrimonial o turístico, que unen más municipios.

García Alcaina ha asegurado que se trata de una "aspiración histórica que hoy es una realidad y que mejora tanto la parte asfaltada como la parte que se encontraba sin firme. Lo importante de esta obra es que va a permitir evitar daños en el futuro porque se va a proteger tanto el camino como la Balsa de Cela frente a las lluvias".

En este sentido, ha explicado que se ha actuado sobre más de dos kilómetros: "Son 650.000 euro de inversión financiada por la Diputación y que beneficiará tanto a vecinos como a visitantes como a los propietarios de explotaciones y fincas de esta zona".

Por su parte, Martínez ha asegurado que es una "reivindicación histórica" de ambos municipios porque el eje del camino es el límite de sendos municipios: "Gracias a la Diputación se mejora y se impulsa su mantenimiento. Es una obra fundamental porque había parte en tierra y generaba escorrentías de aguas y lodos que anegaban la balsa de Cela y la dejaba impracticable".

El alcalde de Lúcar ha asegurado que para su localidad esta obra es un "hito" y una "reivindicación cumplida": "En esta parte viven bastantes vecinos que ya disfrutan de la obra y están satisfechos. Sin la Diputación no hubiera sido posible llevarla a cabo. Gracias a la Diputación por ser una gran ayuda para los pueblos más pequeños", ha dicho.

La actuación se divide en dos tramos. En el primer tramo pavimentado, de 910 metros, se extenderá una capa de mezcla bituminosa en caliente (AC-16 SURF S) para su mantenimiento.

El segundo tramo, sin pavimentar y de aproximadamente 2.200 metros, se reperfilará y se le aplicará una capa de hormigón HM-20 con fibras de polipropileno de 15 centímetros de espesor, una solución técnica robusta para soportar las fuertes pendientes --entre 8 y 12 por ciento-- y garantizar la durabilidad frente a las lluvias.

Además, se ejecutarán sistemas de drenaje longitudinales, perfilado y cunetas revestidas de hormigón, así como pasos salvacunetas en los accesos existentes, y se realizarán tareas de limpieza de márgenes, consolidación de bases y subbases, y señalización para una mejora integral. El proyecto cuenta con la autorización de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.