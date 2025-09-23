El I Congreso MareTerra refuerza la candidatura de Roquetas de Mar (Almería) como Ciudad Gastronómica 2025

Foto de familia de los chefs, profesionales y autoridades participantes en el I Congreso Gastronómico MareTerra. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Gastronómico MareTerra (Huerta y Mar) se ha celebrado los días 21 y 22 de septiembre en el Palacio de Congresos de Aguadulce y ha supuesto un paso más en la consolidación de Roquetas de Mar (Almería) como Ciudad Gastronómica 2025.

Durante dos "intensas jornadas", la programación ha incluido ponencias de expertos internacionales, 'showcookings' de primer nivel, degustaciones de chefs locales y provinciales, talleres, zonas de expositores y actividades para público familiar.

Uno de los momentos más destacados fue el ronqueo de un pez espada de 113 kilos, llevado a cabo por Eurofish, "que simbolizó la apuesta por los productos frescos del mar como base del congreso", ha destacado la Diputación de Almería en una nota.

El evento, de entrada libre, se ha llevado a cabo en colaboración de la Diputación Provincial, a través de 'Sabores de Almería', la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio, la Asociación de Hosteleros, la Asociación de Promotores Turísticos, Asociación Almería Gastronómica y distintas empresas vinculadas a la agricultura y la pesca como CASI, Eurofish y Hogar Hotel Hoalve.

La concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas, Amalia López, ha destacado que el congreso "ha puesto de manifiesto que Roquetas de Mar cuenta con una gastronomía excelente, productos de cercanía, mar y huerta, y un tejido profesional que aporta identidad, calidad y capacidad de innovación". "Iniciativas como esta refuerzan nuestra apuesta por desestacionalizar el turismo y seguir siendo un referente gastronómico", ha asegurado.

Por su parte, el diputado de Promoción Agroalimentaria de Almería, Carlos Sánchez, ha puesto de relieve el trabajo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la colaboración institucional que "nos ha permitido difundir la excelencia gastronómica de Roquetas de Mar y de la provincia de Almería".

"Las sensaciones han sido muy buenas y el público y los participantes nos han transmitido comentarios muy positivos. Contamos con los mejores productos, chefs y establecimientos de hostelería y eventos de este tipo son necesarios para darlo a conocer fuera de la provincia", ha manifestado Sánchez.

El acto de clausura contó con la entrega de los distintivos de reconocimiento a los chefs y profesionales participantes.

IMPACTO Y PROYECCIÓN

El Congreso MareTerra se ha consolidado en su primera edición como "un espacio de referencia para la promoción de la gastronomía de Roquetas de Mar y la provincia de Almería".

Este encuentro ha "reforzado la visibilidad de los productos locales y ha abierto nuevas vías de promoción turística, confirmando a la cocina como motor económico, cultural y social del municipio", han apuntado desde la institución supramunicipal.

El programa ha congregado a un destacado grupo de chefs y expertos que pusieron de relieve la riqueza culinaria de Roquetas de Mar y su conexión con las tendencias nacionales e internacionales.

Con este balance, MareTerra se clausura esta primera edición "dejando una huella de éxito y con vocación de continuidad, consolidando a Roquetas de Mar como un referente gastronómico en Andalucía y en el ámbito nacional".