El Consejo Provincial de Familia de Almería incorpora tres nuevas entidades

Convocatoria del Consejo Provincial de Familia de Almería. - CURRO VALLEJO/DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Familias del Alma y del Corazón, Lactalmería y Aspaym se han incorporado al Consejo Provincial de Familia, según ha informado la Diputación de Almería, que ha llevado a cabo una convocatoria de este órgano que reúne ya a 74 entidades.

La referida jornada ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales y asociaciones familiares y de discapacidad de toda la provincia en un espacio de "diálogo, participación y reconocimiento al trabajo que desarrollan".

El encuentro ha comenzado con la Comisión Permanente y, posteriormente, con la celebración del Plenario, donde se ha aprobado el acta anterior, se ha presentado la propuesta de presupuesto del Área de Familia y las subvenciones del Consejo para 2026, y se ha dado la bienvenida a las citadas tres nuevas entidades incorporadas al Consejo Provincial de Familia. Con estas incorporaciones, el Consejo suma ya 74 entidades, de las que 25 están vinculadas al ámbito de la discapacidad, según han detallado desde la Diputación.

Además, las tres nuevas entidades han expuesto el trabajo que vienen realizando desde sus asociaciones y han podido compartir sinergias con las otras entidades presentes del Consejo Provincial de Familia.

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, ha dado la bienvenida a las nuevas entidades al Consejo Provincia de Familia y ha subrayado "la importancia de seguir fortaleciendo este espacio de participación que reúne a asociaciones, familias y entidades que trabajan cada día por mejorar la vida de las personas".

"La incorporación de nuevas entidades demuestra que el Consejo Provincial de Familia es un órgano vivo, útil y cercano, que escucha, dialoga y construye soluciones desde la realidad de quienes conocen de primera mano las necesidades del territorio", ha añadido.

Asimismo, Escobar ha destacado que "este acto conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos recuerda que la inclusión no es un objetivo abstracto, sino un compromiso diario que requiere unión, sensibilidad y políticas firmes".

"Desde la Diputación vamos a seguir impulsando iniciativas que garanticen igualdad de oportunidades y que acompañen a las asociaciones en su labor imprescindible para avanzar hacia una provincia más justa, accesible y humana", ha añadido.

ACTO POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tras el plenario, la Diputación ha celebrado un acto especial por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que las propias asociaciones han tomado la palabra a través de una mesa de participación integrada por la Fundación Poco Frecuente, la Asociación de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje (Axdial) y la Asociación Española de Investigación y Ayuda del Síndrome de Wolfram.

Los representantes han compartido vivencias, retos y avances en materia de inclusión, accesibilidad y apoyo a las familias, "reforzando el papel esencial que estas entidades desempeñan en la cohesión social del territorio".

Como cierre del encuentro, el público ha podido disfrutar de una exhibición de baile en silla de ruedas a cargo de Aspaym, nueva entidad miembro del Consejo Provincial de Familia, que ha puesto en valor el talento, la superación y la capacidad transformadora del movimiento asociativo.

El Consejo Provincial de Familia, creado en 2012 como órgano consultivo y de participación ciudadana, es hoy "un referente para coordinar acciones, compartir experiencias y promover políticas provinciales que protejan, fortalezcan y acompañen a las familias".

La Diputación de Almería ha subrayado que trabaja con este foro para "avanzar en medidas que mejoren el bienestar social, potencien la igualdad de oportunidades y den voz a las entidades que atienden a personas con discapacidad, infancia, juventud y familias en su sentido más amplio".