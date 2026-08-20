Cooltural Fest arranca su novena edición en Almería con varios conciertos de bienvenida en las Almadrabillas

Archivo - Una actuación del Cooltural Fest en el Parque de las Almadrabillas en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Cooltural Fest arranca este jueves con una fiesta de bienvenida abierta a toda la ciudad con entrada libre en el Parque de las Almadrabillas, bajo el Cable Inglés y con el mar Mediterráneo como telón de fondo.

Los conciertos previstos a partir de las 18,30 horas comenzarán con la ganadora de la tercera edición del Proyecto Vivero de Crash Music, Lamartumind, a la que seguirán Comandante Twin, Melifluo, Paula Mattheus, Carlangas y Juanca & Pope Supersub Dj Set. A continuación, habrá Post Party en la sala Berlin Social Club con Madbel, Eddie Mizake y Juanporelmundo.

Las jornadas de abono se iniciarán en el recinto de conciertos este viernes y se extenderán hasta el domingo, día 23. El viernes se concentran varios de los grupos más cercanos al indie rock y las miradas más alternativas como las de Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, pero también las más luminosas y divertidas de Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado, 22 de agosto, se caracteriza por ser una propuesta abierta a todo tipo de edades y gustos, con las figuras generacionales de Ana Torroja y Hombres G, la diversión de La Pegatina o Rigoberta Bandini, el rock de Sexy Zebras, Sidecars o Ultraligera o los internacionales Kakkmaddafakka.

El recinto de conciertos vivirá su última jornada de Cooltural Fest el domingo, día 23, con nombres muy especiales para Almería como son David Bisbal, Vera GRV o Nixon. Los almerienses compartirán día con otros nombres destacados como Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel o el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, que se celebrará el día 29 con entrada gratuita en la Faluca Almariya, contará con Sao, Profesor Popsnuggle, Las Dianas, Victorias, Éxtasis, Los Punsetes y animación entre concierto y concierto de la batucada inclusiva Bloco Suca Almería.

PREESTRENO CON ANGIE SÁNCHEZ

El Club de Mar ha acogió este miércoles el preestreno del festival con la íntima actuación de la cantante, compositora, instrumentista y artista multidisciplinar toledana y madrileña de adopción Angie Sánchez.

Tras años en los escenarios como pianista y corista junto a destacados nombres del panorama nacional, Angie Sánchez compartió anoche su paso al frente con varios de los temas de su disco 'Tiempo al Tiempo', su debut, una obra honesta y emocional, producida por Ricky Falkner, uno de los productores más reputados de la música independiente en España.

Con la asistencia a la cita del diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, el concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, la responsable de Patrocinios de Crash Music y Cooltural Fest, Gemma Giménez fue la encargada de dar la bienvenida a los 'coolters' que se hicieron con su invitación días atrás presentes, así como a patrocinadores y colaboradores.

Para Sánchez,"Cooltural Fest vuelve a situar a Almería en el mapa de los grandes festivales nacionales y lo hace proyectando una imagen joven, dinámica y atractiva de nuestra provincia. Desde la Diputación seguimos apoyando un evento que genera actividad, atrae visitantes y convierte durante estos días a Almería en un gran punto de encuentro para miles de personas alrededor de la música y la cultura".

El concejal de Cultura ha señalado, por su parte, que el Cooltura "ha posicionado a Almería como un fijo para miles de personas de fuera de la provincia en el primer fin de semana de nuestra Feria, sabiendo que van a poder disfrutar de una oferta musical variada y completa, con nombres con gran trayectoria, con valores muy presentes y con atinadas apuestas de futuro, pudiendo compartir además todas las bondades que tiene nuestra ciudad".

Cooltural Fest está organizado por Crash Music, Fundación Music For All y Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo institucional de Diputación de Almería, Costa de Almería y Sabores Almería y con Estrella de Levante como patrocinador principal. Los patrocinadores oficiales son Schweppes, Brugal, Cupra Indalo Motor, Grupo Ecoinver y Alsa. El partner energético es Octupus Energy y cuenta con La Voz de Almería como media partner.