La Copa Diputación de Baloncesto, del 13 al 28 de septiembre, calienta el inicio de la temporada

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Deportes, José Antonio García. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, en colaboración con la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), ha presentado la Copa Diputación de Baloncesto 2025, la máxima competición provincial que se disputa en los pabellones de clubes del 13 al 28 de septiembre antes del inicio de la temporada oficial.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Deportes, José Antonio García, y el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Almería, José Francisco Cara, han presentado este torneo de pretemporada que reunirá a los principales equipos sénior de la provincia en las categorías Tercera FEB, N1 Masculina y N1 Femenina, según ha indicado en una nota la institución provincial.

En total participarán once equipos: Ecoculture Cb Almeria; Surseeds - B. Murgi - El Ejido; CB Byspania Tíjola; CD Roquetas BC; Estudiantes Huércal de Almería; CB La Mojonera; CDB Adra Calma Clínica; Ciudad de Vera Destino Vera; Editorial Círculo Rojo - CD Roquetas BC; Analytica Alimentaria El Toyo y CB La Mojonera.

El diputado de Deportes ha destacado que "el baloncesto es uno de los deportes con mayor arraigo en nuestra provincia y desde la Diputación, junto a la Federación Andaluza, trabajamos para que siga creciendo y consolidándose. Nuestro compromiso es ampliar y mejorar la oferta a los clubes y a todas las personas que desean disfrutar de este deporte, fomentando así la participación y la cantera en todos los municipios".

"Esta nueva edición de la Copa Diputación en categoría sénior supone un paso más en ese camino, ya que se disputará en tres categorías: Tercera FEB, N1 Masculina y N1 Femenina. Queremos felicitar a los clubes por su esfuerzo y dedicación, porque gracias a todos los clubes almerienses hacen que el baloncesto tenga un gran futuro en la provincia de Almería", ha añadido el vicepresidente y el diputado de Deportes.

Por su parte, el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Almería ha detallado que "la Copa Diputación siempre ha sido una referencia y una gran prueba de preparación para nuestros equipos antes del inicio de las ligas nacionales. Este año contamos con una participación histórica, con tres equipos en Tercera FEB, cinco en N1 Masculina y tres en N1 Femenina, lo que supone un total de once conjuntos que disputarán esta competición provincial".

"Todos los equipos jugarán varios partidos en un formato más atractivo, lejos de la simple eliminatoria, lo que les permitirá llegar en las mejores condiciones al inicio de la liga el primer fin de semana de octubre. Además, se disputará en todas las canchas de los clubes participantes, convirtiéndose en un verdadero homenaje a la afición y en una fiesta del baloncesto en la provincia de Almería", ha destacado Cara.

La participación por categorías queda así: en Tercera FEB (Masculino - Nacional) participarán tres equipos almerienses, que son Ecoculture Cb Almeria, Surseeds - B. Murgi - El Ejido y CB Byspa-nia Tíjola. Disputarán una liguilla de todos contra todos en tres jornadas.

En la categoría N1 Masculina (autonómica) contará con cinco equipos: CD Roquetas BC, Estudiantes Huércal de Almería, CB La Mojonera, CDB Adra Calma Clínica y Ciudad de Vera Destino Vera. Los encuentros se disputarán en modo eliminatorias, pero enfrentarán a todos los clubes hasta el 28 de septiembre.

En la categoría N1 Femenina (autonómica) participarán Editorial Círculo Rojo - CD Roquetas BC, Analytica Alimentaria El Toyo y CB La Mojonera, que competirán en una liguilla triangular con un total de tres jornadas.