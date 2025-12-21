El corto 'Abril, hoy no es invierno' gana el primer premio del XII Festival Inclusivo Gallo Pedro de Almería

El corto 'Abril, hoy no es invierno' gana el primer premio del XII Festival Inclusivo Gallo Pedro. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, "pionero" en Andalucía y "referente" en España, que inspiró la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, ha rodado este domingo la última escena de su edición número 12, la Gala de Clausura, ambientada en el Teatro Apolo.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, el guión ha contado con todos los ingredientes para hacer disfrutar al público: la alegría de los galardonados, el humor del presentador Felipe Mateos, la banda sonora de Clasijazz, Yanye Hernández y comparsa Nueva Era de Pescadería, y la emoción al nombrar como Madrina de Honor a la productora gallega Chelo Loureiro.

La 12ª edición se ha desarrollado a lo largo de tres meses, a través de coloquios, cinefórum, exposición, charlas a escolares, talleres, curso de formación, scape room, y por supuesto, mucho cine. Un festival creado por Verdiblanca que desde el principio ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, sumándose en las diferentes ediciones Diputación y FICAL, Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura a través del con el ICAA.

Tras visionar los más de 50 trabajos presentados, el jurado, formato por profesionales y especialistas en el cine, el audiovisual y la discapacidad, han decidido otorgar el Premio al Mejor Corto Inclusivo, dotado con mil euros, a 'Abril, hoy no es invierno', dirigido y con guión de Mabel Lozano.

El jurado ha asegurado que "se merece el primer premio por cómo desarrolla, con tanta tensión, la doble exclusión de ser mujer y tener una discapacidad". A su juicio, "es una gran obra que sostiene todo el discurso a través de un guion excelente y una dirección espléndida; retratando la cruda realidad de una mujer con parálisis". Un corto, como los demás premiados, proyectado en la gala de clausura.

La gala de clausura ha contado con el apoyo de los representantes de las diferentes administraciones. Además de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han asistido la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación, Almudena Morales, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, María del Mar Esparza, y la jefa de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, María Luisa Maroto.

Y, por supuesto, ha sido una gala inclusiva, con interprete de Lengua de Signos y Audiodescrita para personas ciegas a través de una APP, gracias a la colaboración de la ONCE. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha manifestado que "es un placer acompañar un año más a la asociación Verdiblanca".

"Lo apoyamos desde la primera edición y nos sentimos orgullosos de que Gallo Pedro se haya convertido en el festival inclusivo más importante de España. Quiero felicitar a los premiados pues es una manera muy cinematográfica de visibilizar y sensibilizar las dificultades, objetivos y retos de las personas con discapacidad", ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha subrayado que la Gala de los Premios Gallo Pedro "es mucho más que una entrega de galardones: es la culminación de un proceso creativo y formativo que demuestra que el cine puede y debe ser un espacio de encuentro, de inclusión y de igualdad real de oportunidades.

Estos premios ponen el foco en el talento, pero también en las personas, en las historias que merecen ser contadas y en la capacidad del audiovisual para generar conciencia y transformar miradas Y es un Festival que tiene también su espacio en el Festival de Cine de Almería, FICAL".

Asimismo, el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, afirma que "es una satisfacción ver que las instituciones públicas se van sumando cada año más para que el festival no solo sea una realidad, sino que pueda seguir creciendo en repercusión, alcance, participación y dotación de los premios. Un festival pionero y único en Andalucía y uno de los más importantes de España".

Por último, Daniel Parra, coordinador del festival, se ha centrado "en la calidad de todos los trabajos. En cada edición se eleva el talento, tanto en el aspecto creativo como el técnico, así como en las interpretaciones".

SEIS PREMIOS GALLO PEDRO

La gala de clausura del XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro se celebra, haciendo un símil, el día más corto del año, y reparte seis premios. Una vez entregado el Premio al Mejor Corto Inclusivo, para 'Abril, hoy no es invierno', dirigido por Mabel Lozano, el siguiente ha sido el Premio al Mejor Guión Inclusivo, cuyo ganador es Mikel González Beorlegui por el cortometraje 'Antón'.

El jurado ha destacado que el guionista ha presentado una historia realmente conmovedora, además de la importancia que le otorga a visibilizar la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Este año se estrena en el Festival Canal Sur RTVA, otorgando el Premio a la Creación Audiovisual Andaluza. El ganador es 'Duelo interior', grabado por usuarios y usuarias de la asociación de padres, madres y protectores de personas con discapacidad intelectual de Almería ASPAPROS.

El jurado ha valorado que este audiovisual supone un homenaje a la historia del cine en Almería, poniendo en valor la terapía de grupo. Todo ello contado con mucho respecto y sentido del humor.

El siguiente galardón ha sido el Premio al Mejor Corto Almeriense, y el triunfador es 'Como siempre', del instituto de enseñanza secundaria Albaida y Asalsido-Down Almería. Un audiovisual puramente inclusivo, en el que han participado personas con y sin discapacidad delante y detrás de la cámara, implicándose en todo el proceso creativo de una obra dura pero bien ejecutada.

Uno de los galardones más queridos es el Premio del Público. Gallo Pedro ha proyectado este año dos sesiones con doce cortometrajes en la que los asistentes han designado el ganador. El más votado ha sido 'Como siempre', logrando dos reconocimientos en esta edición. Otro de los platos fuertes del Festival Gallo Pedro es el Premio a la Mejor Dirección, que ha recaído en el logroñés Luis Arrojo, por el cortometraje 'Marciano García'.

El jurado ha destacado que el director expresa a través de la cámara, la discapacidad con una calidad técnica excelente y con un tono cómico difícil de ver habitualmente y tan complicado de conseguir. El último galardón ha sido el Premio a la Mejor Interpretación de la Discapacidad. El ganador es Paco Valle, por su papel en '¡Olé Paco!'.

El jurado considera que ese gaditano con síndrome de down ha sido capaz de emocionar al público con una forma muy particular de vivir el Carnaval de Cádiz, así como una amplia capacidad de sus registros: desde la risa al llanto pasando por la canción.

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro está liderado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y cuenta con el apoyo del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación de Almería y su Festival Internacional de Cine FICAL, la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión-RTVA.

El jurado ha estado compuesto por José Carlos Isla, cofundador de la productora Sarao Films, Paco Ortiz, cofundador de Sarao Films y premio Carmen, Nidia Salvatierra, trabajadora social y técnico del Ayuntamiento de Almería, periodista Manolo Carretero, y el coordinador de Gallo Pedro, Daniel Parra.