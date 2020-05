'Costa de Almería' continuará con la promoción internacional y hará campañas entre los almerienses

El Festival Internacional de Cine de Almería contempla reducir aforos y pases virtuales para adaptar su desarrollo

ALMERÍA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha anunciado que la institución provincial llevará a cabo diferentes campañas para promocionar el destino 'Costa de Almería' a escala nacional e internacional, así como entre las provincias limítrofes y entre los propios almerienses para que, en caso de que se pueda ir de vacaciones, "se queden en Almería".

"No podemos permitirnos el lujo de que la marca 'Costa de Almería' se olvide, así que les diremos 'seguimos aquí para cuando se pueda viajar de forma segura para recibiros con los brazos abiertos'", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press el presidente de la Diputación, quien ha recordado las restricciones marcadas a países como Alemania o Inglaterra a la hora de viajar a España a causa de la pandemia del covid-19.

García ha apuntado que si bien las campañas impulsadas por la institución para la captación de viajeros centroeuropeos, escandinavos o británicos se han suspendido, la promoción del destino se va a mantener para no "desvincularse" de los mercados internacionales "bajo ningún concepto" y así "estar presentes" en el momento en el que se alivien las condiciones para hacer turismo. "Si dejamos caer la marca, luego nos costará bastante años recuperarla otra vez", ha observado.

Esta estrategia, que también se planteará a nivel local, incluirá campañas de co-marketing con touroperadores y compañías aéreas para así estrechar lazos de cara a la recuperación de un turismo que va a tardar en "despertar" de nuevo, según ha augurado.

Así, para intentar paliar la ausencia de este mercado, la Diputación también lanzará dos campañas más de atracción turística: una a nivel regional, destinada a los visitantes de provincias limítrofes, y otra a nivel local, para fomentar que los vecinos de la provincia "vayan a sitios que no conozcan, duerman en hoteles o en las comarcas más alejadas de sus municipios y exploren Almería".

En esta línea, García ha incidido en que la tasa de incidencia del coronavirus en Almería es la "más baja de la España continental", lo que la convierte en la provincia "más segura" dentro del territorio nacional peninsular.

No obstante, el presidente ha recordado que las medidas de apoyo al sector turístico deben estar acompañadas de medidas higiénico sanitarias específicas por parte del Gobierno, por lo que ha reivindicado un plan específico para los hosteleros y hoteleros que les permita conocer en qué condiciones podrán abrir sus negocios en verano o qué medidas se articularán para el uso de las playas.

Estas acciones se enmarcan dentro del programa 'Promo', incluido en el Plan Almería, dotado con 3.211.600 euros y encaminado también a promocionar la marca 'Sabores Almería' para incentivar el consumo de productos locales de calidad tanto en el interior como el exterior de la provincia. Esta acción, que también engloba a productos no alimentarios, se complementa con incentivos a la formación online de los empresarios.

"FICAL NO SE VA A SUSPENDER"

En relación a la cultura, el presidente de la Diputación ha dejado claro que el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que el pasado año se celebró entre el 16 y 23 de noviembre, "no se va a suspender", pero habrá que "adaptarlo" porque "no va a ser igual" que en ediciones anteriores.

"No vamos a poder hacer galas de 1.000 personas ni mucho menos", ha apuntado el presidente de la institución, quien no obstante, cree que este aspecto "no es prioritario" para el desarrollo del festival, en el que primarán los certámenes como 'Ópera prima' o el Certamen Internacional de Cortometrajes.

Así, limitar el aforo para realizar las proyecciones cinematográficas de las cintas que aspiran a los distintos concursos o realizar visionados 'on line' se perfilan como posibles opciones para el desarrollo del festival. "Vamos a seguir con la fase de concurso y las proyecciones", ha asegurado García.

"Lo que sí podemos anticipar es que seguimos trabajando en la estrella internacional, que queremos que recoja su premio 'Almería, Tierra de cine'", ha dicho el presidente en relación al artista que, tradicionalmente, descubre cada año su estrella en el Paseo de la Fama, junto al Teatro Cervantes. "Nuestra intención es esa, aunque tal vez presencialmente no se permitan hacer muchas actividades o se tenga que determinar la cantidad de público para reducir el volumen", ha indicado.

Conscientes de que la cultura es junto al turismo uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, el presidente ha abogado además por apoyar a los profesionales del cine y colaborar con la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual (TESA) para que se ubiquen cerca de la oficina Filming Almería y estrechar así las acciones.

La Diputación también va a promover la contratación de artistas y empresas locales para la realización de espectáculos presenciales --dentro de las medidas sanitarias-- y virtuales, para lo que se contará con promotores de la provincia. "Desde la Diputación no podemos dejar de lado esa realidad porque la cultura genera riqueza, genera empleo, y también levanta el ánimo", ha destacado.