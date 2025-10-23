Cruz Roja celebra en Almería el Día de la Banderita con una exhibición de sus recursos de emergencias

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha celebrado este jueves en Almería su tradicional Día de la Banderita, una cita emblemática que este año adquiere un significado especial al enmarcarse dentro de la Semana de la Emergencia, una iniciativa con la que la organización pretende mostrar a la sociedad "su capacidad de respuesta y despliegue de recursos ante situaciones de emergencia, tanto a nivel local como global".

La Rambla Federico García Lorca ha sido el lugar elegido para "sensibilizar sobre las situaciones de vulnerabilidad, visibilizar el trabajo humanitario que Cruz Roja realiza a diario" y, sobre todo, "agradecer el apoyo constante de personas, instituciones y empresas que hacen posible esta labor".

Bajo el lema 'Ante la vulnerabilidad, humanidad', Cruz Roja ha señalado la respuesta solidaria y colectiva frente a los retos sociales actuales, según ha indicado la Diputación en una nota en la que recuerda que durante 2024 la entidad atendió a más de 41.000 personas en Almería, más de 6.000 de ellas en situación crítica.

A través de mesas informativas de programas como emergencias, empleo, mayores, infancia y juventud, personas sin hogar, migraciones, mujer, familias en situación de extrema vulnerabilidad y acogimiento familiar, se ha ofrecido al público la oportunidad de conocer de cerca las acciones que transforman vidas cada día.

"El Día de la Banderita siempre ha sido una jornada de sensibilización y agradecimiento, pero este año da un paso más. Por primera vez, mostramos a la sociedad nuestros recursos y capacidades para atender situaciones de emergencia. Queremos que la ciudadanía vea que Cruz Roja está preparada para dar respuesta ante cualquier catástrofe o situación crítica", ha dicho el presidente provincial de Cruz Roja Almería, Antonio Alastrué.

En esta línea, ha apuntado que la jornada pretende "dar las gracias a todos aquellos que nos apoyan y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la solidaridad, la humanidad y el compromiso social", de modo que ya se aleja de fines recaudatorios.

"Este evento es una forma de acercar nuestra causa a todos, de compartir lo que hacemos cada día y de inspirar a más personas a unirse a este movimiento humanitario para construir una sociedad más inclusiva, justa y solidaria", ha añadido.

APOYO INSTITUCIONAL

El concejal de Integración Social del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha aprovechado la ocasión para destacar "el compromiso y la dedicación de cada uno de los trabajadores, voluntarios y socios de Cruz Roja Almería, porque es un orgullo saber que tantos almerienses se suman a esta causa, reflejando una vez más el espíritu solidario que caracteriza a nuestra ciudad".

"Gracias por ayudar y acompañar a aquellos que, por diferentes motivos, se encuentran en una situación de riesgo económico y social. Y en ese escenario, que muchos no quieren ver, es necesaria la labor valiente, decidida y solidaria de Cruz Roja Almería", ha dicho.

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, ha felicitado a Cruz Roja por la capacidad de adaptación que tiene para cubrir las necesidades de las personas que más lo necesitan. "Este día no es un hecho simbólico, sino reivindicativo en el que se ponen sobre la mesa las necesidades que hay que paliar en la sociedad", ha trasladado.

Asimismo, Escobar ha invitado a los almerienses a aprovechar la "oportunidad" de ver que con su aportación y con la "sociedad unida podemos llegar más lejos". El vicepresidente ha concluido agradeciendo a Cruz Roja por ser esa mano tendida y ha asegurado que siempre podrá contar con la Diputación.

La jefa de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno, María Luisa Maroto, ha puesto en valor "la importancia de colaborar con Cruz Roja, una entidad avalada por su más de 160 años de historia dedicada a ayudar a las personas más vulnerables".

Ha añadido que el Día de la Banderita "es una oportunidad para mostrar el compromiso del Gobierno central y de toda la sociedad con quienes más lo necesitan tanto menores, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género y migrantes, principalmente".

La delegada de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, ha subrayado la importancia de acercar a los ciudadanos el trabajo que realiza Cruz Roja en situaciones de emergencia, destacando "la preparación, los recursos, la coordinación y el compromiso de miles de voluntarios".

"Desde la Junta de Andalucía queremos agradecer esta labor ejemplar, que representa los mejores valores de nuestra sociedad, como son la solidaridad, la empatía y la cooperación", ha añadido junto a los delegados territoriales de Inclusión Social, Francisco González Bellido, y de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte.

Con un enfoque renovado, el Día de la Banderita 2025 se convierte en una jornada para celebrar la solidaridad, agradecer el apoyo recibido y fortalecer el vínculo entre Cruz Roja y la ciudadanía, "recordando que, ante la vulnerabilidad, siempre debe responder la humanidad".

SEMANA DE LA EMERGENCIA

Del 23 al 25 de octubre, Cruz Roja Almería celebrará la Semana de la Emergencia, una gran exposición de medios y recursos en la que se dará a conocer a la ciudadanía cómo trabaja la organización ante situaciones de crisis.

El objetivo es sensibilizar, formar e informar sobre la labor humanitaria que se activa cuando ocurre una emergencia, desde catástrofes naturales hasta intervenciones locales.

Durante tres días, se desplegarán en el espacio expositivo distintos equipos especializados y vehículos de emergencia, ofreciendo al público la posibilidad de ver de cerca los recursos y estructuras que Cruz Roja pone en marcha ante una situación crítica.