Los Cursos de Verano de la UAL ofrecerán formato online y presencial para la edición 2021

ALMERÍA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria de cursos de verano de la UAL para 2021 se ha presentado este viernes a los tres meses de concluir la anterior edición, por lo que, desde el 7 de noviembre y hasta el 21 de enero de 2021, tanto el profesorado como el personal de administración y servicios de la UAL, pueden solicitar la organización de un curso de verano para esta edición.

La nueva convocatoria ha sido presentada por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez. "La experiencia de la edición virtual ha tenido una respuesta positiva, tanto por parte de directores implicados como de los matriculados, con un 9,3 sobre 10 en valoración global de los cursos", ha dicho para añadir que a esto se suma el elevado número de matrículas y también la procedencia de los estudiantes, un 31,6 por ciento de ellos residiendo fuera de Almería frente al 13 por ciento de la edición de 2019, "lo que nos ha hecho replantearnos los formatos de nuestros cursos de verano para 2021".

Rodríguez ha remarcado que "por primera vez en los Cursos de Verano, vamos a dar la opción a los directores para que escojan la modalidad presencial o virtual de su curso".

Los cursos presenciales se celebrarán del 28 de junio al 30 de julio y los virtuales del 12 al 23 de julio.

El rector ha destacado que están pensados "para promover la participación e implicación de los sectores productivos y sociales de la provincia, y por ello animo a las entidades, a las asociaciones o a las instituciones que quieran realizar con nosotros uno de ellos a que contacten con el Secretariado de Cursos de Verano".

"No solo la forma y el contexto, sino también el fondo. Queremos ofrecer cursos de temáticas de actualidad, y unos podrán ser cursos de interés para el gran público, y otros pueden ser cursos específicos para profesionales o especialistas", ha precisado.

Carmelo Rodríguez ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, y de Cajamar que nuevamente apuestan por una edición de cursos de verano tras haber desarrollado nueve cursos en formato virtual con 428 matriculados.

El diputado provincial de Presidencia, Fernando Giménez, mostrando el firme compromiso de la Diputación con la Universidad de Almería. Ha afirmado que la institución provincial "está al lado de su universidad, que constituye el principal centro del conocimiento y del talento de la provincia de Almería, y de la excelencia que se ha convertido en una inequívoca seña de identidad de nuestra tierra".

Giménez ha añadido que los Cursos de Verano "son una propuesta muy interesante, pues permiten ofrecer originales iniciativas formativas en temas plenamente relacionados con la realidad almeriense y, sobre todo, porque permiten a la UAL abrirse a toda la sociedad".

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha felicitado a la UAL por la capacidad de adaptación a la realidad post COVID que ha demostrado durante todos estos meses, logrando que se celebraran con "un éxito rotundo", tanto por el número de matriculados como por la calidad de los ponentes, la primera edición virtual de sus Cursos de Verano, animando a la institución universitaria a "seguir apostando por la formación y continuar transmitiendo a la sociedad almeriense todo el conocimiento que genera".

Fernández-Pacheco ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando de manera conjunta con la Universidad de Almería.

"Siempre digo que del mismo modo que no es posible entender la Almería actual sin contar con el papel de la UAL, no es posible pensar en la Almería que viene si no es de la mano de nuestra universidad y, en este objetivo, siempre podrá contar con la administración local como aliada", ha indicado.

Desde la provincia, el municipio que ha estado siempre en los cursos, Roquetas de Mar, seguirá impulsándolos, según ha remarcado su alcalde Gabriel Amat.

"El Ayuntamiento de Roquetas de Mar tiene la satisfacción de haber colaborado en las distintas ediciones de los cursos de verano y continuará haciéndolo, con el convencimiento de que, en el formato que se celebren, como ya ha quedado demostrado, seguirán siendo un referente".

En ese sentido, ha felicitado a la Universidad de Almería y a su rector por haber sabido adaptar los cursos, y también otras muchas actividades que celebra la UAL, a la difícil situación actual. "En estos momentos actuales nos damos cuenta, más si cabe, de la importancia de crear espacios para promover la investigación, la divulgación y el debate", ha remarcado.

Por último, Sergio Ruiz Cervilla, el director territorial en Almería de Cajamar, ha destacado el alto nivel de los Cursos de Verano de la UAL y ha expresado su reconocimiento al equipo de organización y los responsables de la comunidad universitaria por su buen hacer durante los últimos cursos celebrados, pese a las circunstancias excepcionales en las que han tenido lugar.

"Creo que todos somos conscientes de que supuso un gran reto organizativo y técnico, brillantemente resuelto, y estamos seguros de que la próxima edición que hoy comienza a tomar forma presentará una nueva oferta amplia y de variada temática que complementará la vida académica de esta Universidad, y volverá a suscitar el interés de un amplio número de estudiantes local y de fuera de Almería", ha concluido.