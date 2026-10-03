Deporte, naturaleza y participación popular en la sexta edición de 'La Burrica Trail' en María (Almería)

Salida de la sexta edición 'La Burrica Trail'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de María (Almería) ha vivido la sexta edición de 'La Burrica Trail', con el Parque Natural Sierra María-Los Vélez como escenario de una jornada de montaña que ha combinado deporte, naturaleza y participación popular.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería y alcalde de María, José Antonio García Alcaina, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la prueba, organizada por el Club Deportivo Villa de María con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, según ha concretado la institución provincial en una nota.

Esta prueba, que se ha desarrollado en un lugar privilegiado, se ha incluido este año en el X Circuito Provincial de Carreras por Montaña de Almería y en la Copa de Travesías Populares de Almería 2026. El presidente de la Diputación y alcalde de María, José Antonio García Alcaina, ha señalado que "para mí es una doble satisfacción dar el pistoletazo de salida a esta prueba, tanto como presidente de la Diputación como alcalde de este municipio. La Burrica Trail se ha consolidado ya como una cita imprescindible en el calendario de carreras de montaña de nuestra provincia".

Al hilo, García Alcaina ha destacado que "este tipo de eventos ponen en valor nuestro entorno natural, dinamizan nuestro pueblo y demuestran que el deporte puede ser también una herramienta de futuro para los municipios del interior".

Asimismo, ha abundado en que "quiero agradecer el trabajo del Club Deportivo Villa de María, que un año más ha hecho posible esta cita con una organización impecable, y también a todos los corredores y senderistas que hoy han elegido María para disfrutar de su afición. Desde la Diputación seguiremos apoyando este tipo de pruebas porque son una forma magnífica de dar a conocer nuestros parajes naturales más allá de nuestras fronteras".

Así, los corredores y senderistas han podido disfrutar de una "jornada espléndida" en uno de los entornos más singulares de la provincia, recorriendo pistas, senderos y tramos a campo a través entre pinares y roquedos, con el Parque Natural Sierra María-Los Vélez desplegado "en todo su esplendor como telón de fondo".

Esta experiencia, tal y como ha detallado la institución provincial, ha combinado la exigencia deportiva de los diferentes recorridos con el disfrute del paisaje, "convirtiendo la prueba en una cita tan atractiva para los más competitivos como para quienes han optado por la ruta de senderismo".

El pistoletazo de salida al Trail de ruta larga, de 25,60 kilómetros y 1.510 metros de desnivel positivo, se ha dado a las 9 horas, seguido a las del MiniTrail de ruta corta y categoría cadete, con 13,88 kilómetros y 621 metros de desnivel, y a la ruta de senderismo, sobre ese mismo recorrido corto.

En la categoría Trail el ganador ha sido Juan Javier Jiménez, mientras que la campeona femenina ha sido Ana María Torrecillas. En la categoría Minitrail el primer puesto del podio lo ha ocupado Miguel Ángel López y, en categoría femenina el primer puesto lo ha conseguido Bernarda Salas.

Las tres pruebas, completamente balizadas, han discurrido por pistas, senderos y tramos a campo a través dentro del Parque Natural, el primer espacio natural protegido declarado en Almería, que ha regalado a los participantes un recorrido entre pinares, roquedos y vistas abiertas.

De este modo, 'La Burrica Trail' ha reforzado su papel dentro del X Circuito Provincial de Carreras por Montaña de Almería y de la Copa de Travesías Populares de Almería 2026, con trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría y subcategoría, tanto en la modalidad absoluta como por edad, y para los tres primeros clubes clasificados en la Copa de Travesías Populares.