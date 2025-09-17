Deportistas y especialistas participan este viernes en Almería en la décima Reunión de Medicina y Deporte

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Hospital Universitario Torrecárdenas han presentado la décima Reunión de Medicina y Deporte, que se celebrará este viernes 19 de septiembre como un espacio de encuentro para especialistas, deportistas y representantes de la sociedad vinculados a la salud y la actividad física.

El Pabellón Moisés Ruiz ha sido el escenario elegido para dar a conocer una jornada en la que la ciencia médica dialogará con disciplinas como la neurocirugía, la preparación física, el deporte de élite, la música o la tauromaquia, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Deportes en Almería, José Antonio García, ha resaltado que "esta reunión ha posicionado a la provincia de Almería como un referente y demuestra la importancia de vincular el deporte con la salud".

"Desde las administraciones trabajamos para mejorar la felicidad de los ciudadanos, y no hay duda de que una de las vías para alcanzarla es cuidar la salud a través de la práctica deportiva y una buena alimentación. El deporte es la mejor de las medicinas preventivas y, al mismo tiempo, una de las mejores terapias frente a muchas patologías", ha subrayado García.

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que "desde la Consejería trabajamos cada día para integrar la actividad física en la promoción de la salud, para fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia hasta la edad adulta, y para apoyar la investigación que permita seguir mejorando la atención sanitaria en este campo".

"Almería es hoy un referente en la organización de este tipo de encuentros, que no sólo reúnen a profesionales de primer nivel, sino que también transmiten a la sociedad un mensaje claro: cuidar de nuestra salud es una responsabilidad compartida", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado el papel del Hospital Universitario Torrecárdenas "como motor científico y asistencial en nuestra provincia. Su implicación en foros como éste refleja el talento y la capacidad de sus profesionales, y refuerza el compromiso de la sanidad pública andaluza con la excelencia".

"Con iniciativas como la novena Reunión de Medicina y Deporte, Almería se sitúa a la vanguardia en la promoción de la salud vinculada a la práctica deportiva. Y desde la Junta de Andalucía, tengan la seguridad de que seguiremos apoyando con firmeza todas aquellas propuestas que nos permitan seguir avanzando hacia una sociedad más sana, activa y comprometida", ha apostillado Belmonte.

Por su parte, el gerente del Hospital Torrecárdenas, Manuel Vida, ha manifestado que "el deporte mejora la calidad de vida y alarga la vida, y es un mensaje que debemos repetir tantas veces como sea necesario para que cale en la sociedad. Jornadas como esta son una forma muy valiosa y bonita de convencer y concienciar sobre la necesidad de incorporar la actividad física a nuestro día a día".

Además, el subdirector general, Felipe Cañadas, ha señalado que "la Reunión de Medicina y Deporte volverá a congregarnos en Almería con un programa que pone de relieve la importancia del ejercicio para prevenir patologías y mejorar la salud".

"Contaremos además con un gran elenco de deportistas y profesionales de prestigio nacional e internacional, entre ellos el campeón mundial y medallista olímpico de judo Fran Garrigós, el exciclista Pello Ruiz Cabestany o Claudio Vázquez, actual jefe de los servicios médicos de la Selección Española de Fútbol", ha detallado.

El coordinador de la décima Reunión Medicina y Deporte, Antonio Huete, ha mencionado que el programa de esta edición es "muy amplio y holístico", con la presencia de medallistas olímpicos como Fran Garrigós, bronce en los pasados Juegos de París, y deportistas de la talla del exciclista Pello Ruiz Cabestany.

"También damos un papel esencial al deporte inclusivo, con la participación de atletas paralímpicos y ejemplos de superación como Parages, nadador de ultradistancia que convive con una espondilitis anquilosante, o Álvaro Vizcaíno, surfista que sobrevivió tres días en el océano tras caer por un acantilado", ha añadido.

La programación de esta décima edición ofrece un "recorrido singular por temas de gran interés". La sesión se abre con una mirada retrospectiva a los diez años del Grupo de Trabajo de Neurocirugía y Deporte, para después "adentrarse en un ámbito tan inspirador como la Medicina del Espacio", con la participación de expertos de diferentes áreas del conocimiento.

La jornada se completa con "propuestas innovadoras que llevan al límite la relación entre cuerpo, mente y disciplina, como la mesa redonda titulada 'La excelencia de lo imposible'".

Otros bloques temáticos permiten explorar la diversidad de enfoques de esta reunión, desde "la tauromaquia como expresión cultural y física hasta el apartado dedicado a la música como vehículo de superación personal, en el que confluyen artistas y profesionales sanitarios".

El cierre lo pone el testimonio de quienes han afrontado "situaciones extremas" en la sesión 'Sobrevivir a lo imposible', "que aporta una visión inspiradora sobre la capacidad humana de resiliencia".

El programa cuenta además con la participación de ponentes procedentes de distintos hospitales, universidades y ámbitos deportivos, junto a deportistas, entrenadores, pacientes y profesionales de la comunicación.

"La riqueza de perfiles convierte a la décima Reunión Medicina y Deporte en un foro abierto y multidisciplinar, donde la medicina y el deporte se entrelazan con la cultura, la ciencia y la vida cotidiana, ofreciendo una experiencia única que trasciende los límites de un congreso científico convencional", han expresado desde la Diputación Provincial.