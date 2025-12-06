La Desert Cup Almería reúne a más de 1.000 jóvenes futbolistas de "las mejores canteras internacionales" - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La segunda edición de la Desert Cup Almería 2025 ha sido inaugurada este viernes, 5 de diciembre, en el Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar, con la participación de más de 1.000 jóvenes deportistas provenientes de academias de élite de toda Europa. El torneo tiene prevista su celebración del 6 al 8 de diciembre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Álvaro Izquierdo, ha destacado la relevancia de la competición para la provincia: "La Desert Cup sitúa a Almería en el epicentro del fútbol formativo internacional y convierte a Roquetas de Mar en un punto de encuentro para el talento y la convivencia". Asimismo, ha subrayado que el torneo también genera un impacto económico y social positivo y contribuye a proyectar la imagen de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha resaltado la acogida de clubes de referencia mundial y nacionales, así como el efecto turístico de la competición: "Roquetas de Mar recibe a más de mil jóvenes deportistas y proyecta la imagen de la ciudad dentro y fuera de España, reforzando nuestro liderazgo como destino deportivo y turístico".

Entre los clubes participantes se encuentran Paris Saint-Germain, Arsenal, Benfica, Sporting Club de Portugal, así como las principales canteras españolas, como Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Osasuna, Granada, Málaga, Elche y UD Almería. La competición se desarrolla en categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín y Femenino.

Durante la inauguración, se han llevado a cabo actividades destacadas como el saque de honor del youtuber 'Brianeitor' en el partido entre UD Almería Genuine y Elche CF Genuine, y la actuación del artista Chiche Nieto.

Se espera, según la Diputación, la llegada de más de 15.000 visitantes durante el puente de diciembre, entre jugadores, familiares y aficionados. Los encuentros podrán seguirse en streaming, ampliando la proyección de Almería y Roquetas de Mar como destino deportivo y familiar a nivel nacional e internacional.