La Desértica reúne a 7.300 participantes en Almería y prevé dejar un impacto económico de más de tres millones

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.300 personas han participado este sábado en la prueba de ultrafondo La Desértica, organizada por La Legión, que ha recorrido más de 70 kilómetros atravesando 15 municipios de la provincia de Almería. Más del 60% de los inscritos proceden de fuera de la provincia e incluso de otros países, lo que se traduce en un importante impacto económico que, de repetirse las cifras del año pasado, superará los tres millones de euros.

Así lo han destacado la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería en un comunicado, en el que han detallado que la salida se ha efectuado de forma escalonada desde la Avenida Federico García Lorca, a la altura del Mirador de la Rambla. Desde allí, los participantes han comenzado el recorrido para "enfrentarse a la bestia", como denomina a la prueba el general José Agustín Carreras.

La Legión ha acompañado los prolegómenos con el ritmo de su Banda de Tambores y Cornetas, dos 'speakers', las arengas del general y el cañonazo en cada salida. Este año se han superado las previsiones con 7.300 participantes, repartidos entre 4.200 marchadores, 2.950 ciclistas de montaña y el resto en E-Bike, a los que se suman los 650 menores que disfrutaron el viernes con la Minidesértica.

A la cita han asistido también la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente de Diputación, Javier A. García; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín. Todos ellos han contemplado la ilusión de los participantes, que rememoraban antes de la salida las horas de entrenamiento para esta competición que concluirá en Roquetas de Mar, donde les esperará su alcalde, Gabriel Amat.

El general José Agustín Carreras ha explicado que "para organizar esta prueba La Legión se distribuye por la provincia, de forma similar a como se hace en una operación militar, para que los corredores puedan conocer los quince municipios por donde transcurre la prueba". "La Desértica es una nueva demostración de nuestro compromiso con esta tierra", ha destacado, toda vez que ha agradecido el apoyo de las instituciones y ha deseado que tanto los participantes como ciudadanos "disfruten de esta prueba de ultrafondo".

La alcaldesa de Almería ha dado la enhorabuena a La Legión por "su magistral organización. Los más de 7.000 participantes tendrán la oportunidad de comprobar la exigencia de la prueba y la belleza de los 15 municipios por donde transcurre, lo que la convierte en la competición de ultrafondo más bonita de España". "Más de 37.000 corredores de diez países han participado desde sus inicios y es un auténtico escaparate para Almería en el objetivo de convertirnos en un destino preferente para el turismo deportivo, en especial de las pruebas que unen deporte, turismo y sostenibilidad", ha celebrado la primera edil.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta prueba es "una de las mayores tarjetas de presentación de la provincia de Almería", al tiempo que ha asegurado que "vamos a estar siempre a su lado porque queremos que siga creando esta gran expectación a nivel nacional y europeo. Y vamos a seguir trabajando para que siga consolidándose como una de las carreras de ultrafondo más importantes del mundo".

En este sentido, ha recalcado los valores que promueve 'La Bestia', ya que "los desérticos no compiten, participan; no tienen rivales, sino compañeros; y no piensan en llegar los primeros, sino en que lleguen todos a meta. Y es que los valores de La Desértica son los mismos valores que han forjado esta tierra: solidaridad, compañerismo y resistencia".

"EN LA DESÉRTICA SE SUPERAN LOS LÍMITES"

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Almería ha explicado que "La Desértica es un desafío deportivo y competitivo, donde se superan los límites con valores propios de la Legión como la solidaridad, el sacrificio, la resistencia y el deber". "Desde la Junta seguimos colaborando desde las distintas consejerías y delegaciones territoriales con el que es sin duda el gran evento deportivo del año en Almería, con grandes beneficios desde el plano deportivo y también económico para la provincia almeriense", ha explicado.

El subdelegado del Gobierno de España en Almería ha afirmado que "es un día para desear suerte y ánimo a los miles de participantes que, un año más, se suman a esta prueba espectacular. Llevamos mucho tiempo preparándola, La Legión por supuesto, pero también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil y las Policías locales de todos los municipios por donde discurre la carrera, para que todo discurra con normalidad".

En la meta les esperará el alcalde de Roquetas de Mar, el cual afirma que "La Desértica se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales de nuestra provincia, y para Roquetas de Mar supone una oportunidad excepcional para mostrar todo lo que el municipio puede ofrecer".

Al respecto ha valorado que "las más de 7.000 personas que participan en esta prueba, la gran mayoría procedentes de fuera, descubren en Roquetas un destino con magníficas infraestructuras, un clima privilegiado y una hospitalidad que siempre deja huella". De esta forma, ha señalado que desde el Ayuntamiento "apoyamos con entusiasmo esta cita, conscientes de la enorme repercusión que tiene en el deporte, y en la promoción turística y económica del municipio".

La Legión ha preparado con minuciosidad la séptima edición de una prueba de ultrafondo, que ha comenzado a las 8,00 horas con los participantes en MBT, para cada media hora, seguir con E-Bike y marchadores. Todos recorrerán quince municipios, saliendo de Almería, transcurriendo por paisajes naturales de Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Huécija, Alicún, Enix, Félix y Vícar, concluyendo en Roquetas de Mar. A ello se suman 18 puntos de avituallamiento.

UNA CARRERA DIVIDIDA EN TRES MODALIDADES

La carrera, se disputará en tres modalidades: marcha a pie (70 kilómetros), bicicleta de montaña (110 kilómetros) y e-bike (120 kilómetros). El paso viernes se celebró la Minidesértica y la Feria del Corredor, en el Parque de las Almadrabillas de Almería.

La Desértica está organizada por La Legión, con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Gobierno de España, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y demás ayuntamientos por los que transcurre.

A su vez, tiene el apoyo de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, la Federación Andaluza de Ciclismo, Universidad de Almería, Autoridad Portuaria de Almería, Sabores Almería, Costa de Almería, Almería, Activa, Almería Sport Destination, Andalucía, Región Europea del Deporte, y las empresas Cajamar, Mapfre, Catering Europa, Aqualia, Asisa, Micubies, Bidafarma, Fundación LaCaixa, Clim&System, Centro Comercial Torrecárdenas, Senator Hotels&Resorts, Primaflor, Biosabor, Sandía Fashion, J. García Carrión, Diwes, Divabercom y Medgaz.