Diputación de Almería abre el plazo para la inscripción del Maratón 48x3 del Festival de Cine

ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), se celebrará del 14 al 23 de noviembre, y la Diputación Provincial ya está ultimando los preparativos. Así, la Institución ya ha abierto el plazo de inscripción para el Concurso-Maratón 48x3, que se mantiene abierto hasta el próximo 10 de octubre.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha animado, en una nota de prensa, a todos los almerienses y a todos los amantes del cine a concurrir a este Concurso-Maratón. "Fical sigue apostando por los cortometrajes, ya que tienen un gran peso dentro del Festival. Además, este formato da la oportunidad a jóvenes cineastas de sumarse a una propuesta que les permite vivir la experiencia de disfrutar de todas las fases de rodaje de un corto como es la estructura del guion, la realización y el montaje", ha apuntado.

El objetivo es la realización de un cortometraje en la provincia de Almería por parte de un equipo de trabajo, con rapidez y espontaneidad, demostrando talento y creatividad. El Concurso-Maratón 48x3 se compone de tres fases: guion, grabación y edición. En cada una de ellas, los equipos participantes contarán con la ayuda formativa de un asesor profesional que supervisará adecuadamente su trabajo.

En el plazo de seis días, los equipos participantes serán los encargados de escribir el guion, grabar y editar un cortometraje con una duración máxima de tres minutos (títulos de crédito no incluidos) sobre el tema que proponga la organización del Festival.

Los elementos utilizados en la realización de la obra de cada uno de los equipos seleccionados que pudieran originar gastos derivados de los derechos de autor serán responsabilidad de los concursantes.

CALENDARIO DEL CONCURSO-MARATÓN

El periodo de inscripción se mantiene abierto hasta el próximo 10 de octubre, mientras que el 18 se hará público el tema sobre el que se tendrá que realizar el cortometraje y se iniciará la escritura del guion. La entrega tiene que estar realizada por correo electrónico a las 10,00 horas del lunes, 20 de octubre de 2025, en la dirección de correo electrónico: contacto@festivaldealmeria.com

El taller de guion será impartido durante los días 25 y 26 de octubre de 2025. A esta actividad asistirán los tres miembros de cada equipo y la no asistencia implicaría la posibilidad de no continuar en el concurso-maratón. El 27 de octubre de 2025 se entregará el guion definitivo antes de las 10,00 horas.

El comienzo de la grabación será el 1 de noviembre desde las 08,00 horas, mientras que el día de antes, cada equipo tendrá que remitir el plan de rodaje al correo electrónico: contacto@festivaldealmeria.com. Antes de las 10,00 horas del 3 de noviembre, tiene que estar entregado el material a la organización, según la forma que determine la Diputación de Almería.

La edición se realizará en una sala de edición donde se dispondrá de un equipo con la posibilidad de optar a los programas de edición: Adobe Premiere o DaVinci Resolve. Para esta sección se ha dispuesto una cuantía económica de 2.300 euros.