La Diputación de Almería acerca a los alcaldes el potencial del modelo de comunidades energéticas

Jornadas sobre las comunidades energéticas y las oficinas de transformación comunitaria.

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado esta semana una doble jornada de presentación dirigida a los alcaldes de la provincia para dar a conocer el funcionamiento de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) y el potencial del modelo de comunidades energéticas en los municipios almerienses.

Representantes de Huércal de Almería, Felix, Alboloduy, Benahadux, Santa Fe de Mondújar, Beires, Alcolea, Senés, Benizalón, Padules, Tabernas, Tahal y Carboneras han participado en unas charlas en la que ha señalado su interés por esta herramienta ante su "capacidad para generar ahorro energético, fortalecer la autonomía local y dinamizar el desarrollo económico en zonas rurales".

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, señaló al cierre de la jornada el papel protagonista que están adquiriendo los municipios almerienses en la transición hacia un nuevo modelo energético, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Según García, la provincia está inmersa en "una gran revolución" con el objetivo de que "cada vecino pueda ser autosuficiente gracias a este nuevo modelo comunitario, reforzando su capacidad para generar y compartir energía renovable".

"La energía del sol de Almería es uno de nuestros mayores recursos", ha dicho el presidente de la Diputación, para quien las comunidades energéticas "permitirán aprovecharlo de manera más eficiente, contribuyendo a que los pueblos produzcan y gestionen su propia energía limpia".

Desde 2018, las actuaciones en materia de sostenibilidad de la Diputación han permitido reducir hasta en un 70 por ciento los gastos energéticos municipales, sentido en el que García ha reiterado "el compromiso de la institución con apoyar a todos los ayuntamientos en este proceso".

La jornada ha estado presentada por el diputado delegado especial del Área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez Pérez, quien ha recordado el trabajo de la Diputación en esta materia.

"La Diputación ha apostado firmemente por la eficiencia energética; ya lo demostramos con el DUS5000 y vamos a seguir trabajando, pueblo a pueblo, para que esta transformación llegue a todos los municipios de la provincia", ha asegurado.

Martínez ha destacado que las OTC ofrecen un acompañamiento integral a los ayuntamientos, "orientándolos en cuestiones técnicas, económicas y administrativas relacionadas con la creación de comunidades energéticas".

El responsable del proyecto CE-Rural Almería, Jordi Solana Aguilera, ha explicado los servicios que prestan estas oficinas, tanto desde las sedes permanentes de Macael, Benahadux y Rioja, como a través de las oficinas itinerantes que recorrerán la provincia. El objetivo es facilitar un modelo energético "participativo, local y sostenible, adaptado a las necesidades de cada municipio".

"ENERGÍA EN COMUNIDAD"

Durante la jornada se ha anunciado también el estreno del nuevo programa de Radio Dipalme 'Energía en comunidad', un espacio semanal dedicado a explicar de manera cercana qué son las comunidades energéticas y cómo pueden ponerse en marcha.

En el primer episodio, Jordi Solana Aguilera recordó que "cada pueblo, por pequeño que sea, tiene un papel protagonista en esta transformación; la energía del futuro se construye desde lo local y con la participación de la gente".

El programa se emitirá cada miércoles e incluirá experiencias reales, entrevistas, información sobre ayudas y consejos prácticos para impulsar estos proyectos en los municipios de la provincia.

El proyecto Comunidades Energéticas Rurales de Almería - CE-Rural, financiado con fondos NextGenerationEU a través del IDAE, está dirigido a los 97 municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes. Su objetivo es poner al alcance de ayuntamientos, vecinos y pequeñas empresas las herramientas necesarias para promover proyectos de autoconsumo compartido, generación distribuida y gestión comunitaria de la energía.

El proyecto cuenta con una página web https://ce-rural.dipalme.org/, donde la ciudadanía puede encontrar información práctica, materiales divulgativos y recursos de interés. También se puede contactar en el teléfono 950211465 o en el correo cerural@dipalme.org para solicitar cita previa o asesoramiento.