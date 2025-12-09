La Diputación de Almería acerca más de 100 actividades culturales a 84 municipios con su 'Cóctel Navideño 2025'

Representación teatral durante una función celebrada en Benahadux (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado la programación del 'Cóctel Navideño 2025', una propuesta cultural que lleva más de 60 actividades a otros tantos municipios durante el mes de diciembre, con el objetivo de "acercar la cultura de calidad a todos los rincones de la provincia".

Este programa "se consolida como uno de los grandes referentes culturales de la Navidad en Almería, con música, tradición, patrimonio y espectáculos escénicos que transformarán plazas, iglesias, teatros y espacios singulares de toda la provincia", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha subrayado que "es una alegría estar con vosotros para presentar la oferta cultural que hemos preparado para este final de año desde el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense: nuestro ya tradicional 'Cóctel Navideño'".

Asimismo, ha destacado que "se trata de una programación compuesta por más de 100 actividades que se celebrarán en otros tantos municipios, fruto del convencimiento de que todos los almerienses deben tener acceso a la cultura de mayor nivel, sin importar el tamaño o la ubicación de su municipio".

"La Diputación tiene en su razón de ser acercar la cultura a cada rincón de la provincia, haciendo que todos puedan disfrutar de una oferta rica, diversa y de gran calidad artística", ha añadido la diputada provincial.

Morales ha señalado también que "este diciembre estará lleno de experiencias culturales, donde la música y la tradición se dan la mano para despedir el año con alegría", y ha destacado la combinación de propuestas musicales, espectáculos de luz y el patrimonio monumental de los municipios almerienses. "Gracias a la tecnología y la creatividad, los espectáculos de Luz y Patrimonio realzarán la belleza de nuestros edificios históricos en fechas tan especiales", ha manifestado.

La diputada ha expresado su agradecimiento al equipo del Área de Cultura, ya que se trata de "una programación completa, variada y hecha con enorme cariño". "La cultura almeriense sigue creciendo y haciéndonos sentir orgullosos de nuestra tierra", ha apostillado.

UNA PROGRAMACIÓN LLENA DE MÚSICA, TRADICIÓN Y PATRIMONIO

El 'Cóctel Navideño 2025' combina espectáculos musicales, conciertos corales, zambombas flamencas y acciones de iluminación patrimonial, con una fuerte presencia de artistas y agrupaciones de la provincia, "reforzando el compromiso Diputación con la promoción del talento cultural almeriense".

Entre los artistas participantes destacan Mar Hernández, Cristina Lao, Mayte Beltrán, Sonia Miranda, María Rubí, Rumba Kimbao, así como el espectáculo de Luz y Patrimonio, que iluminará fachadas históricas en municipios como Fiñana, María, Oria o Laujar de Andarax.

Además, entre los grupos que intervienen figuran el Coro de Cámara Emilio Carrión, la Coral Virgen del Mar, el Coro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, el Coro Ciudad de Almería, el Coro Provincial de Almería y la Escuela Coral Vocal Román Barceló en su sección infantil.

El programa responde a los objetivos estratégicos del Área de Cultura, entre ellos: "atender las necesidades culturales de los municipios, promover las manifestaciones culturales autóctonas, poner en valor el patrimonio, fomentar el turismo cultural y apoyar las programaciones municipales con espectáculos de calidad".

La programación del 'Cóctel Navideño 2025' llegará este año a más de 60 municipios, "convirtiendo diciembre en un recorrido cultural que une a toda la provincia". Desde los espectáculos en plazas, teatros y espacios escénicos de municipios como Benahadux, Fiñana, Somontín o Huécija, hasta las actuaciones en enclaves singulares como la Basílica de Oria, la Iglesia de Santa María de Tíjola o la Plaza de España de Arboleas, "cada localidad será escenario de propuestas artísticas cuidadosamente diseñadas para acercar la magia de la Navidad a todos los públicos".

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas del itinerario navideño, con conciertos de Mar Hernández, Cristina Lao o Sonia Miranda, actuaciones de zambomba flamenca y un "amplio despliegue de coros provinciales que se distribuirán por distintos puntos del territorio". Estos eventos permitirán disfrutar de repertorios tradicionales, villancicos populares y propuestas contemporáneas que llenarán de ambiente festivo municipios como Lubrín, Suflí, Chercos, Tahal, Paterna del Río, Tres Villas o La Mojonera.

Junto a la música, el programa incluye espectáculos que ponen en valor el patrimonio histórico de los municipios participantes, como Luz y Patrimonio, que iluminará con intervenciones artísticas edificios emblemáticos de Fiñana, María, Oria o Laujar de Andarax.

Esta propuesta, unida a iniciativas de danza, ambientación navideña y actividades al aire libre, "convierte la Navidad en una experiencia cultural completa que dinamiza la vida local y fomenta la participación ciudadana". Con este despliegue, "la Diputación no solo impulsa la difusión cultural, sino que apoya a los ayuntamientos en la creación de una Navidad viva, accesible y llena de talento almeriense".