La Diputación de Almería acondiciona la carretera de Calar Alto por donde pasará La Vuelta el 3 de septiembre

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaína, visita las obras de la carretera que conducen hasta el observatorio de Calar Alto. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha rehabilitado la vía que une el observatorio astronómico de Calar Alto con los municipios de Gérgal, Bacares y Olula de Castro a través de la carretera autonómica A-1178, la cual acogerá el próximo 3 de septiembre la llegada de la duodécima jornada de La Vuelta Ciclista a España.

Esta actuación, que mejora la comunicación y la seguridad de esta zona, va a permitir contar con un firme renovado en el desenlace de una de las etapas "más exigentes y esperadas" de la competición "convirtiéndose en el techo de las metas de la prueba" al situarse a más de 2.100 metros de altura, según ha recordado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado la carretera para comprobar el resultado de esta actuación en la que se han invertido 340.000 euros acompañado de las alcaldesas de los tres municipios por los que transcurre esta carretera; Encarnación María Zaguirre, de Bacares; Isabel Nieto, de Olula de Castro y Antonia Contreras, de Gérgal; además del diputado provincial de Sostenibilidad, José Juan Martínez, y el director del Observatorio de Calar Alto, Jesús Aceituno.

La rehabilitación se ha efectuado sobre un tramo de 4,15 kilómetros con una calzada de 5,7 metros de ancho que se encontraba "muy deteriorada" como consecuencia del tránsito de vehículos y las inclemencias del tiempo.

Se ha ejecutado una nueva capa de cinco centímetros de aglomerado asfáltico, se ha acometido el drenaje pluvial con formación y reperfilado mecánico de 9.000 metros de cunetas para encauzar el agua y acometido el repintado completo de las marcas viales.

García Alcaina ha explicado que la obra va a facilitar el acceso y la seguridad al observatorio "referente en Europa" que, además, "se ha convertido en un reclamo del destino 'Costa de Almería' y en uno de nuestros pilares del turismo industrial". Asimismo, va a quedar preparado para la prueba ciclista.

Para el presidente, esta supone una "obra crucial para el turismo y el deporte en la provincia, vertebrando el territorio al mejorar la red de comunicaciones de Gérgal, Bacares y Olula de Castro". "Diputación siempre está al lado de sus pueblos para dotarlos de más y mejores infraestructuras y servicios", ha añadido.

El director de Calar Alto ha agradecido a la Diputación de Almería y a los tres ayuntamientos implicados el esfuerzo realizado para hacer realidad esta actuación. "Gracias al esfuerzo de las administraciones, --el observatorio-- hoy también cuenta con una carretera acorde con el prestigio del centro", ha dicho.

La alcaldesa de Olula de Castro ha estimado "el trabajo realizado para que esta obra se haya ejecutado bien y con rapidez y para que podamos disfrutarla todos". Nieto ha subrayado además la importancia de seguir mejorando las comunicaciones del municipio porque "cuanto mejores sean nuestras infraestructuras, mejor será para todos los vecinos y para quienes nos visitan".

Por su parte, la alcaldesa de Gérgal ha mostrado su "satisfacción" por la finalización de la actuación y ha destacado que "la obra presenta un resultado muy positivo y llega además en un momento especialmente importante, ya que el próximo 3 de septiembre La Vuelta pasará por esta carretera y finalizará etapa en Calar Alto".

La alcaldesa de Bacares ha destacado que esta actuación supone "un gran atractivo, no solo desde el punto de vista turístico, sino también para la ciencia y la investigación", y refuerza el potencial de la Sierra de Los Filabres.

Zaguirre ha destacado además que la mejora de esta infraestructura beneficia especialmente a los trabajadores del entorno, "que ahora podrán desplazarse con mayor seguridad y tranquilidad", para terminar, agradeciendo a la Diputación de Almería y al resto de municipios implicados "todo el esfuerzo realizado para conseguir esta mejora".

ETAPA 12 DE LA VUELTA

La etapa 12, plenamente de montaña, tiene un recorrido de 167 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 4.500 metros. "Estos números la sitúan como una de las más duras de todo el calendario ciclista mundial incluyendo las tres grandes pruebas: Vuelta, Giro y Tour", han indicado desde Diputación.

Los corredores tendrán que enfrentarse a cuatro grandes puertos antes de la meta: Alto del Cabecico, el Alto de Cóbdar, Collado García y el Alto de Velefique. Una dureza máxima previa a la cima en Calar Alto a más de 2.100 metros de altura.

La repercusión mediática de esta competición deportiva es otro de sus puntos fuertes ya que se retransmite en 190 países con millones de espectadores de todo el mundo.

El evento tuvo en su pasada edición a más de 1.200 periodistas acreditados y un seguimiento por parte de 654 medios de comunicación y logró un récord histórico con 572 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas oficiales de La Vuelta.