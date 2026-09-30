La Diputación de Almería activa más de tres millones de euros para proyectos en Vera y Benahadux y mejoras en carreteras

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante una reunión con representantes del Ayuntamiento de Vera. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado más de tres millones de euros para cuatro proyectos destinados a la construcción de un complejo deportivo en Vera, la nueva Escuela Municipal de Música y Danza de Benahadux y la mejora de carreteras en Níjar y Albox.

La institución provincial ha señalado en una nota que estas inversiones, aprobadas en la última junta de gobierno del mes de septiembre, tienen como finalidad "crear y potenciar infraestructuras y servicios que garantizan la calidad de vida en los 103 municipios".

El proyecto con mayor inversión corresponde a las obras de urbanización de un complejo deportivo en Vera, que se ubicará en la avenida del Salar y contará con un presupuesto de licitación de 1.704.000 euros.

La actuación define la primera fase de construcción del complejo y se centrará en la ejecución completa de la zona de aparcamientos y en la dotación de todos los servicios necesarios para las futuras instalaciones.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la reforma integral del antiguo colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Padre Manjón de Benahadux para adaptarlo y convertirlo en la nueva Escuela Municipal de Música y Danza.

La futura dependencia municipal, situada en el número 41 de la calle Santa María, estará destinada a la docencia y contará con una superficie construida de 954 metros cuadrados, distribuidos entre la planta baja y la planta alta.

MEJORAS EN CARRETERAS

La Diputación también ha aprobado dos proyectos para mejorar carreteras de la provincia. El primero contempla la rehabilitación del firme en la carretera provincial AL-3111, desde la A-7 hasta Campohermoso por San Isidro, con una inversión de 180.000 euros.

El segundo proyecto cuenta con una inversión de 280.000 euros para la remodelación de la intersección en la carretera provincial AL-7100, en la travesía del Llano de los Olleres, en Albox.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que todas las actuaciones aprobadas "mantienen siempre los mismos objetivos de seguir mejorando, modernizando y creando servicios, infraestructuras y oportunidades en todos los pueblos que aseguren el bienestar en todos los rincones de la provincia".

Asimismo, García Alcaina ha destacado que "los Planes Provinciales de la institución son la gran herramienta inversora y transformadora con la que contamos para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

"Con estas actuaciones reafirmamos el compromiso de Diputación de vertebrar el territorio y seguir construyendo, pueblo a pueblo, una Almería con más servicios, mejor conectada y con más futuro para todos los ciudadanos", ha aseverado.