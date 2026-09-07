La Diputación de Almería y Albox inician la transformación de la Avenida 28 de Febrero en un bulevar por 1,6 millones

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, durante la visita al inicio de las obras del nuevo bulevar de la Avenida 28 de Febrero. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALBOX (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Albox han iniciado las obras para transformar la antigua carretera autonómica en el nuevo bulevar de la Avenida 28 de Febrero, un proyecto con un presupuesto de 1.649.400 euros que incorporará amplias aceras, un carril bici, una nueva red de pluviales, alumbrado público y mobiliario.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses y los trabajos se extenderán a lo largo de 950 metros lineales, con un ancho de 15 metros, desde la salida de Albox hasta la glorieta del Lidl, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El proyecto contempla amplias aceras perimetrales a ambos lados, de 2,50 y dos metros de anchura, así como un carril bici bidireccional de 2,50 metros en el margen izquierdo, que discurrirá al nivel del acerado, separado del tráfico rodado y protegido con una barandilla.

La nueva calzada dispondrá además de una mediana continua con seto perimetral, mientras que la velocidad quedará limitada a 30 kilómetros por hora. También se construirán pasos de peatones elevados al nivel de la acera para actuar como reductores de velocidad y garantizar "cruces seguros".

La actuación mejorará la accesibilidad a las parcelas y comercios de la zona mediante accesos con un ancho mínimo de 7,50 metros y pavimentación con adoquín de hormigón preparado para soportar el paso de vehículos pesados.

El nuevo bulevar contará asimismo con una red de drenaje de aguas pluviales, formada por colectores e imbornales, para evitar acumulaciones de agua, así como con una red de alumbrado público con tecnología LED destinada a "mejorar la visibilidad reduciendo el consumo eléctrico".

PROYECTO "VALIENTE"

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, han visitado este lunes el inicio de las obras, enmarcadas en los Planes Provinciales de la institución y financiadas conjuntamente por la Diputación y el Ayuntamiento. El Consistorio se ahorrará casi 178.000 euros correspondientes a la baja obtenida durante el proceso de adjudicación.

Durante la visita, García Alcaina ha felicitado a la alcaldesa por su "empuje y determinación". "Liderar un municipio exige mucha responsabilidad, pero transformar un municipio exige, sobre todo, valentía. Y este Ayuntamiento ha sido valiente", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado el "carácter histórico" de la actuación al apuntar que "se marca un antes y un después porque por fin arrancan estas obras que va a cambiar la fisionomía del municipio que lo va a hacer mucho más atractivo, accesible y con una movilidad más sostenible".

El presidente provincial ha destacado el "dinamismo" de Albox, "un pueblo vivo, que avanza y que solo en el último año ha sumado casi 400 nuevos vecinos".

"Ese crecimiento demanda infraestructuras a la altura. Asumir el reto de convertir casi un kilómetro de una antigua carretera en un bulevar moderno y accesible es una decisión fundamental para el futuro de Albox. En este camino de transformación, los ayuntamientos que sueñan a lo grande saben que no están solos y que cuentan con el respaldo de la Diputación para hacer realidad proyectos que mejoran la calidad de vida de los almerienses", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa ha celebrado el inicio de las obras porque están "ante una obra emblemática que proyecta a Albox al futuro, que es nuestro gran objetivo de gestión".

"Albox es un municipio comercial y necesitaba que ese desarrollo contara con una accesibilidad que cumpliera objetivos de sostenibilidad y seguridad y mejora de los servicios públicos. Así se lleva a cabo este gran proyecto que garantizará seguridad para el peatón, para el tráfico, iluminación, proyectamos a Albox hacia el futuro", ha señalado.

La transformación de la Avenida 28 de Febrero se enmarca en las inversiones de la Diputación en Albox, municipio de la comarca del Almanzora, donde la inversión total en fomento e infraestructuras entre 2016 y 2026 ha alcanzado los nueve millones de euros.