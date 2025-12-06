La Diputación de Almería y el alcalde de Mojácar analizan proyectos conjuntos para "fortalecer el municipio"

La Diputación y el alcalde de Mojácar analizan proyectos conjuntos para "fortalecer el municipio" - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado una visita institucional al municipio de Mojácar, donde ha sido recibido por el alcalde, Francisco García Cerdá. Durante el encuentro, analizaron proyectos en común entre ambas instituciones, incluyendo la promoción turística, iniciativas culturales como 'Mojácar 5 Estrellas', la mejora de la carretera provincial que atraviesa el municipio y el desarrollo del Paseo del Mediterráneo.

Según ha informado la institución provincial en una nota, García Alcaina ha destacado la transformación turística de Mojácar, señalando su consolidación como destino de turismo residencial y familiar, así como su participación en las acciones promocionales de la 'Costa de Almería'. Asimismo, ha resaltado la importancia de los Planes Provinciales para impulsar mejoras tanto en el casco urbano como en Mojácar Playa.

Tras la reunión privada, ambos dirigentes han mantenido un encuentro con el equipo de Gobierno local, junto con José Juan Martínez, diputado de Captación de Fondos Europeos, Sostenibilidad, Agua y Medio Natural, para evaluar los proyectos recientes y estudiar nuevas iniciativas que refuercen los servicios municipales.

El alcalde Francisco García Cerdá ha destacado la relevancia de esta visita y la colaboración con la Diputación para afrontar la presión poblacional durante la temporada alta, mejorar infraestructuras y servicios, y mantener a Mojácar como un referente turístico del Levante almeriense y de Andalucía. Asimismo, ha subrayado la sintonía institucional y la planificación conjunta del futuro del municipio.

Por su parte, García Alcaina ha asegurado que la Diputación "continuará siendo aliada de Mojácar y del resto de los 103 municipios de la provincia, apoyando iniciativas que fortalezcan la actividad turística y la calidad de vida de los vecinos".