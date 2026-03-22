La Diputación de Almería anuncia que acometerá la terminación del Pabellón Polideportivo de Oria

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio Garcia Alcaina, junto al alcalde de Oria, Marcos Reche. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ORIA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputacion Provincial de Almería ha anunciado que va a acometer la terminación del Pabellón Deportivo. Así se lo ha comunicado el presidente, José Antonio Garcia Alcaina, al alcalde de Oria, Marcos Reche, durante la visita institucional que ha realizado al Consistorio respectivo para abordar este proyecto y las inversiones de Planes Provinciales o el Plan para reparar los daños de la dana.

Tal y como ha emitido la institución provincial, en concreto, el Pabellón de Oria ha superado un nuevo trámite y este lunes se adjudicará la redacción del proyecto de forma definitiva, por lo que, una vez redactado y aprobado, ya se podrá poner en carga la inversión mediante la licitación y la adjudicación de las obras.

Así, el Plan de Pabellones puesto en marcha por la Diputacion tiene un horizonte temporal hasta el 2027 en el que se van a invertir más de diez millones de euros en proyectos de terminación como Oria y Vélez Rubio y otros en construcción como Benahadux, Arboleas y Antas.

En contexto, durante el encuentro en Oria, también se han abordado otros proyectos con los que la Diputación está mejorando las infraestructuras y la calidad de vida de los almerienses, como los Planes Provinciales o las inversiones para reparar los daños de la Dana.

Por su parte, el presidente de Diputacion, José Antonio García Alcaina, ha resaltado la importancia de estar junto a los consistorios de la provincia, al tiempo que ha apostillado que "somos el ayuntamiento de ayuntamientos y los alcaldes pueden contar con la Institución Provincial para hacer posibles proyectos transformadores y que supongan mejorar los 103 municipios":

En esta línea, Garcia Alcaina ha subrayado que la finalización del Pabellón de Oria no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral para igualar oportunidades en el territorio. "Nuestro objetivo es que cualquier almeriense, viva donde viva, tenga acceso a instalaciones de primer nivel", ha declarado.

Asimismo, Reche ha agradecido el "compromiso firme" de la institución provincial con una infraestructura que ha calificado de "vital" y ha agradecido su primera visita institucional al municipio para abordar asuntos trascendentales para su pueblo.

En suma, durante la visita, el presidente ha conocido el resultado de los talleres de pintura 'Carmen de Burgos', con la exposición de las tejas pintadas por las mujeres del municipio.