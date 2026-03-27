Irán se compromete a facilitar y agilizar el paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz

Archivo - El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini - Europa Press/Contacto/Siavosh Hosseini - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, ha afirmado este viernes que Teherán facilitará y agilizará el paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz, una decisión que ha tomado tras una petición por parte de la ONU.

"Actuando de buena fe y en consonancia con sus principios humanitarios de larga duración, y en respuesta a una solicitud de Naciones Unidas, la República Islámica de Irán ha decidido facilitar y agilizar aún más el paso seguro de envíos humanitarios a través del estrecho de Ormuz", ha subrayado en redes sociales.

Bahreini ha expresado que dicha medida "refleja el compromiso constante de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora". "Los acuerdos operativos para su implementación se ultimarán con las Naciones Unidas en su debido momento", ha zanjado.

Esto se produce después de que la Secretaría General de Naciones Unidas haya anunciado la creación de un grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en el estrecho en el marco del bloqueo del paso por la guerra de Irán.