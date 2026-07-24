La Diputación de Almería aprueba más de 4,5 millones de euros para inversiones y ayudas a los pueblos

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, preside la sesión plenaria de la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este viernes más de 4,5 millones de euros para inversiones y ayudas en los municipios de la provincia mediante el Plan de Asistencia Económica a entidades locales para 2026, nuevas actuaciones de los Planes Provinciales y la incorporación de otros siete municipios al Plan de Caminos.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, ha señalado al término de la sesión que este montante llegará a prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia.

Sánchez ha destacado que se trata de una inversión destinada a pavimentaciones y a la creación de nuevos espacios, además de a ámbitos como la cultura, el deporte, la digitalización y los servicios sociales. Asimismo, ha asegurado que la Diputación ha mantenido su actividad durante el verano para que los municipios reciban "la energía, el impulso y la ayuda constante" de la institución provincial.

Según ha concretado la Diputación en una nota, el pleno ha dado 'luz verde' al Plan de Asistencia Económica para 2026, dotado con más de 1,8 millones de euros para financiar inversiones, actividades y servicios municipales durante la época estival.

El plan distribuye la asistencia en cuatro áreas de gestión, entre las que figuran la modernización de los servicios de administración electrónica y las tecnologías de la información, el fomento del deporte local y la organización de eventos deportivos singulares.

Asimismo, garantiza la financiación de talleres de envejecimiento activo, escuelas de verano y acciones de igualdad centradas en la lucha contra la violencia de género y el empoderamiento femenino en el ámbito rural. En materia cultural, permitirá la contratación de espectáculos artísticos, pasacalles y promotores culturales en los municipios de menor población.

NUEVAS ACTUACIONES DE LOS PLANES PROVINCIALES

En cuanto a los Planes Provinciales del periodo 2024-2027, la corporación provincial ha certificado otros 2,3 millones de euros para actuaciones en Fines, Íllar, Santa Cruz de Marchena, Sorbas y Benahadux.

Con esta nueva relación de obras, la Diputación ha activado más de 45 millones de euros para actuaciones provinciales durante el actual periodo. La inversión se materializará mediante 96 proyectos correspondientes a las acciones aprobadas en los Planes Provinciales vigentes.

Las obras permitirán mejorar la pavimentación y los espacios públicos en Fines, ejecutar urbanizaciones en Íllar, renovar las redes de agua y los contadores en Santa Cruz de Marchena y mejorar edificios municipales en Benahadux. También incluyen una nueva glorieta en el acceso a un núcleo urbano y el asfaltado de caminos.

SIETE MUNICIPIOS SE INCORPORAN AL PLAN DE CAMINOS

El pleno también ha aprobado 575.000 euros para la pavimentación y mejora de caminos en Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Benizalón, Íllar, Sierro y Velefique.

El Plan de Caminos distribuirá 14 millones de euros entre los 103 municipios de la provincia para mejorar la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos.

La Diputación financiará el plan íntegramente con fondos propios, sin coste para los ayuntamientos. La inversión se divide en tres bloques. El primero cuenta con 4,6 millones de euros y llegará a los 13 municipios más grandes, además de a aquellos que tengan una superficie de invernaderos superior a 240 hectáreas o más de 185 explotaciones ganaderas.

El segundo bloque dispone de 7,25 millones de euros y comprende a 90 municipios de menor tamaño, mientras que el tercero constituye una nueva línea para caminos singulares dotada con 1,5 millones de euros.

CESIÓN A VERA DE TRES KILÓMETROS DE LA TRAVESÍA COSTERA

Por otro lado, la Diputación ha aprobado la segregación de la carretera provincial AL-7107 en el tramo que une Las Buganvillas con el cruce de la carretera de El Salar de Los Canos para cederlo al Ayuntamiento de Vera.

El tramo cuenta con 3.160 metros lineales y se encuentra dentro del entramado urbano del municipio. El Ayuntamiento ha solicitado su cesión como paso previo a una obra destinada a convertir la vía en un espacio "más amable, sostenible" que favorezca la movilidad de peatones, deportistas y conductores.