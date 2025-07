La Diputación de Almería aprueba más de tres millones de euros en nuevas infraestructuras y servicios

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado una nueva partida de tres millones de euros destinada a inversiones en los municipios y a ayudas para colectivos sociales, deportivos y culturales dentro del compromiso de la institución con los 103 ayuntamientos y con el tercer sector en toda la provincia.

Entre las actuaciones aprobadas por unanimidad figuran intervenciones que van a permitir la modernización y creación de infraestructuras y servicios en los municipios de Garrucha, Alsodux, Huércal-Overa, Vélez-Blanco, Albanchez, Los Gallardos y Alboloduy.

Con la inversión aprobada este martes, la Diputación suma 9,5 millones de euros en los Planes Provinciales para el trienio 2023-2027, según ha destacado la institución en una nota.

En concreto, las nuevas obras incidirán en la mejora de las redes e infraestructuras hidráulicas de Alsodux y Albanchez, así como en la mejora de calles y plazas en Los Gallardos y Vélez-Blanco, nuevo acceso a Huercal-Overa Sur o una nueva nave municipal en Alboloduy.

Asimismo, los diputados han dado luz verde a una nueva actualización del Plan Estratégico de Subvenciones para 2025 que ratifican las ayudas concedidas a once colectivos para el desarrollo de iniciativas sociales, deportivas y culturales en la provincia. Este punto del orden del día se ha aprobado con el único voto a favor del equipo de Gobierno y la abstención de la oposición.

Estas ayudas, cuyo importe suma casi 100.000 euros, se distribuirán entre distintas entidades sociales, culturales y deportivas de la provincia.

Entre los beneficiarios se encuentran la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su tercera caída y María Santísima de los Desamparados, y la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Roquetas de Mar, con 3.000 euros cada una.

También recibirán apoyo económico la Asociación Villa Carmen, con 2.500 euros, y la Asociación Cultural y Recreativa del Andarax-Almería, con 3.500 euros. A ellas se suman la Asociación Providentia, con 1.500 euros, y la Fundación Jesús Peregrín, con 5.000 euros.

Asimismo, el Club Deportivo Almeripol contará con una subvención de 10.000 euros, mientras que la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) obtendrá 40.000 euros. Completan el reparto el Club Baloncesto Olula del Río, con 5.000 euros, y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE), con 6.000 euros.

APROBADO EL CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL PFEA

Por otro lado, la Diputación ha aprobado la aceptación de la delegación de competencias y el convenio entre la Diputación y 87 municipios, incluida la ELA de Fuente Victoria, y la Mancomunidad del Almanzora para la gestión del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Todas estas entidades "se beneficiarán de las ventajas y el ahorro que conlleva adherirse a la cobertura técnica y administrativa que ofrece la institución supramunicipal en la gestión del PFEA".

Con este paso, la Diputación de Almería pasa a gestionar el cien por ciento del PFEA en estos municipios de la provincia. "Es la única diputación, tanto de Andalucía como de toda España, en asumir por completo, de forma integral, tanto los aspectos técnicos como administrativos de este servicio, que impulsa la inversión y el empleo en los municipios con menor población del interior de la geografía almeriense", han subrayado.

En total, la Diputación coordina el PFEA en 86 municipios, la entidad local menor de Fuente Victoria y la mancomunidad del Valle del Almanzora. Todas estas localidades se benefician de los servicios que presta la institución provincial en la redacción de proyectos, la dirección de obras y la prevención de riesgos laborales.

Además, asume la formación gratuita para los trabajadores en el uso de maquinaria, la coordinación de seguridad y salud, así como todas las labores administrativas vinculadas a la contratación, la gestión de nóminas y el apartado de recursos humanos.

El PFEA es un "ejemplo de colaboración y fluida relación institucional" entre el Estado a través del SEPE, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Almería.

CESIÓN DE TERRENOS PARA IMPULSAR LA SALUD MENTAL

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la cesión de un inmueble con 6.000 metros cuadrados de superficie a la Fundación Santángela para crear unidades residenciales para adultos con discapacidad mental grave y una casa hogar para personas que padecen enfermedades mentales.

La concesión administrativa se otorgará de forma directa y gratuita por un plazo de 30 años a una Fundación sin ánimo de lucro y por el destacado interés público y social del proyecto, "que no generará utilidad económica para la Fundación".

En concreto, la cesión incluye una superficie construida de 2.119 metros cuadrados y terrenos colindantes de 4.422 metros cuadrados, lo que suma un total de 6.541 metros cuadrados. Con este proyecto, este gran complejo social incorpora nuevos servicios y permitirá atender a personas adultas con enfermedad mental o discapacidad mental grave.

ALBOX DELEGA LA RECAUDACIÓN DEL IAE Y LA VÍA EJECUTIVA

El Pleno ha debatido también la aceptación de la delegación del Ayuntamiento de Albox en la diputación en la recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y en vía ejecutiva del todos los impuestos y tasas municipales.

Esta decisión va a permitir que el municipio "pueda garantizar unos ingresos que contribuyen a la Justicia Tributaria, que supone que todos los ciudadanos paguen los impuestos de acuerdo a los bienes que poseen".

De este modo, la Diputación Provincial gestiona la recaudación en voluntaria de 95 municipios de la provincia y en vía ejecutiva de 99, todos los municipios menos Adra, El Ejido, Cantoria y Vera.

MOCIÓN "A FAVOR" DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

El Pleno ha aprobado una moción en apoyo al trasvase Tajo-Segura "con el objetivo de que el Ejecutivo central deje de recortar las aportaciones que recibe la provincia de Almería". La moción insta al Gobierno a mantener este trasvase tal y como está concebido en la actualidad y a que "no reduzca su caudal y escuche a los regantes".

Del mismo modo, la iniciativa presentada por el Grupo Popular insta al Gobierno a crear una Mesa Nacional del Agua y a recuperar una política nacional del agua basada en la cohesión territorial y el principio de solidaridad entre cuencas, "reactivando las inversiones en infraestructuras, sistemas de interconexión y obras de regulación".

El diputado provincial Carlos Sánchez ha recordado que esta moción emana del manifiesto impulsado por los regantes de la provincia y respaldado por los alcaldes del Levante, "de todos los signos políticos". En este sentido, ha lamentado que se trate de "un decreto anti almeriense que amenaza con secar Almería y nuestro campo".

Sánchez ha advertido de que este decreto generará pérdidas directas e indirectas de más de 100 millones de euros y ha insistido en que "amenaza con secar Almería y el campo almeriense".

En este sentido, ha señalado que "el nuevo decreto del Gobierno de España pone en peligro la llegada del agua a la provincia de Almería con un recorte de hasta el 50 por ciento. Es por eso que hoy hemos aprobado una moción para rechazar este decreto y para pedirle al Gobierno que eche marcha atrás en un decreto que pone en peligro la viabilidad económica de miles de familias almerienses y de miles de agricultores".

"En Almería pedimos el agua para beber, pero también para comer. Si Almería no tiene agua, España y Europa no come y, por tanto, estamos hablando de un bien esencial, un bien fundamental que es clave para Almería, pero también para Andalucía y España", ha remachado el diputado provincial.