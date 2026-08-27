La Diputación de Almería aprueba obras de urbanización de dos calles en Canjáyar por 260.000 euros

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería durante la visita a unas obras en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado la licitación de las obras de urbanización de la Avenida de las Alpujarras y la calle General González de Canjáyar, una actuación incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027 que cuenta con un presupuesto de más de 260.000 euros.

El proyecto permitirá acometer una renovación integral de dos de los principales ejes viarios del municipio, que actualmente presentan pavimentos deteriorados, acerados de anchura insuficiente o inexistentes en algunos puntos, problemas de accesibilidad y una configuración heterogénea de la calzada.

En una nota, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que "seguimos transformando nuestros pueblos con inversiones que mejoran el día a día de los vecinos y hacen sus espacios públicos más seguros, accesibles y cómodos. Este proyecto responde a una necesidad importante de Canjáyar y permitirá renovar por completo dos de sus principales calles".

García Alcaina ha señalado que "los Planes Provinciales nos permiten llegar a todos los municipios y ejecutar actuaciones que, más allá de renovar una calle, mejoran la calidad de vida, la movilidad y la imagen de nuestros pueblos. Nuestro objetivo es que vivir en un municipio pequeño signifique disponer de espacios públicos de calidad y de las mejores infraestructuras posibles".

Por su parte, la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha subrayado que "esta actuación tan importante va a permitir seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos, con una renovación muy necesaria de la vía principal que recorre nuestro municipio y que constituye el eje central de las comunicaciones y conexiones de Canjáyar".

Asimismo, la alcaldesa ha mostrado su agradecimiento a la Diputación de Almería "por su compromiso y por hacer posible que, a través de los Planes Provinciales, lleguen a nuestra localidad unas obras que permitirán renovar un pavimento que actualmente se encuentra muy deteriorado, así como mejorar el sistema de drenaje y reorganizar algunos de los principales espacios tanto para la circulación peatonal como rodada".

Urrutia ha manifestado que se trata de una actuación "muy necesaria" que permitirá mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de estas importantes vías del municipio.

La actuación contempla la sustitución completa de los pavimentos deteriorados, la ampliación y regularización de los acerados, la reordenación de la sección viaria, la creación de zonas de aparcamiento, la mejora de la accesibilidad universal y la renovación de la señalización horizontal y vertical. También se reubicarán aquellos elementos de alumbrado público y mobiliario urbano que actualmente dificultan el tránsito peatonal.

El nuevo diseño contará con dos carriles diferenciados, uno por sentido, acerados laterales ampliados y zonas destinadas al estacionamiento en aquellos puntos en los que la anchura de la vía lo permita.

Además, se incorporarán pavimentos táctiles y pasos de peatones adaptados para favorecer itinerarios peatonales más accesibles. El plazo previsto para la ejecución completa de la actuación es de cuatro meses, equivalentes a 120 días naturales.