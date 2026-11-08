La Diputación de Almería y Ayuntamiento de Albox visitan las obras en la carretera AL-8101 de San Roque

Visita a las obras de la carretera AL-8101 de San Roque, en Albox (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, han realizado una visita a las obras que se están acometiendo en la carretera AL-8101, que conecta la barriada albojense de San Roque con la A-399 en Oria.

El proyecto de rehabilitación de firme y mejora en la carretera provincial AL-8101 prevé una inversión de 200.000 euros, según ha indicado la institución en una nota. Esta actuación, enmarcada en el Plan de la Red Viaria Provincial 2024-2025, está finalizando tras la ejecución de los trabajos de pintura.

El diputado provincial ha explicado que esta obra persigue la mejora de una vía que conecta esta barriada y que une los municipios de Oria y Albox. "Estamos ante una obra que va a suponer una mejora de la seguridad y sobretodo el ensanchamiento de una vía que, hasta ahora, contaba con cinco metros de anchura", ha explicado.

Por su parte, Alfonso ha asegurado sentirse "muy satisfecha" con los trabajos porque "se mejora la accesibilidad y la seguridad de muchos vecinos que viven en pedanías como el Llano del Espino o la Rambla de Oria". "Estoy segura que vamos a seguir trabajando con la Diputación para que esa mejora continúe", ha añadido.

La intervención tiene el objetivo arreglar el avanzado deterioro de la capa de rodadura y corregir las limitaciones de un trazado estrecho y sinuoso para optimizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico que soporta la comarca.

El núcleo principal de las obras se centra en el ensanche y modernización de la plataforma a lo largo de un tramo de 1.200 metros de longitud, comprendido entre los puntos kilométricos 10+800 y 12+000. En este sector, la calzada ampliará su anchura hasta los siete metros, configurando dos carriles de circulación de tres metros y arcenes de 0,5 metros a cada lado.

Para hacer viable esta ampliación sobre el terreno, el proyecto detalla una veintena de intervenciones puntuales que alternan desmontes de taludes existentes, cajeos y rellenos en terraplén, reforzados con obras de fábrica, caederos y bordillos para el encauzamiento controlado de las aguas pluviales y de escorrentía.

En cuanto a la renovación del firme, se procederá al escarificado previo de la calzada actual para después extender y compactar una capa de base con zahorra artificial en una anchura de ocho metros. Sobre esta plataforma tratada con emulsión asfáltica de imprimación se extenderá una capa de rodadura de cinco centímetros de mezcla bituminosa en caliente sobre un ancho de siete metros.

Los trabajos se completarán con el repintado íntegro de la señalización horizontal a lo largo de 4,9 kilómetros de la carretera desde el punto kilométrico 10+800 hasta el punto kilométrico 15+700, "garantizando una completa visibilidad y ordenación del tráfico".