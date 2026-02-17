La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Huécija estrechan su colaboración para impulsar proyectos en el municipio

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, conversa con la alcaldesa de Huécija, Ana María Vizcaíno, durante su visita institucional al municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

HUÉCIJA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional a Huécija, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa, Ana María Vizcaíno, para analizar los proyectos que ambas administraciones tienen en marcha y las nuevas inversiones previstas con el objetivo de reforzar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de los vecinos.

La alcaldesa ha recibido al presidente en el Ayuntamiento y le ha invitado a estampar su firma en el Libro de Honor. Tras este acto, y junto a otros concejales de la corporación municipal y la diputada del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), Matilde Díaz, han repasado las últimas actuaciones ejecutadas con cargo a los Planes Provinciales en el municipio, como el arreglo de diferentes calles y del Barrio Alto.

Además, el presidente y la alcaldesa han puesto el foco en las actuaciones incluidas en los Planes Provinciales vigentes, que permitirán que Huécija disponga de un edificio de usos múltiples en la calle Portería, así como en la inversión de 80.000 euros prevista para el curso actual destinada a la mejora de distintos caminos del término municipal.

Asimismo, han abordado otras cuestiones como la necesidad de mejoras en los accesos al pueblo o la modernización de instalaciones deportivas, ámbito en el que Huécija ha conseguido una asistencia económica dentro del Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El presidente, la alcaldesa, la diputada y concejales se han desplazado a diferentes puntos del municipio, entre ellos las pistas deportivas, donde han valorado 'in situ' las futuras actuaciones que se van a llevar a cabo para continuar con la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos de Huécija gracias a la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento.

El presidente de Diputación ha destacado "el empuje de Huécija y el papel de su alcaldesa al frente del Ayuntamiento para poner en marcha proyectos transformadores que han mejorado el municipio en los últimos años".

"Diputación siempre estará al lado de Huécija y sus vecinos, así como de forma especial de los municipios más pequeños, para seguir fomentando inversiones y materializando proyectos que mejoren la vida de todos los almerienses", ha añadido García Alcaina.

Por su parte, la regidora ha agradecido la visita del presidente y su implicación en las demandas de los vecinos y su compromiso en buscar soluciones a las necesidades que presenta la localidad. Del mismo modo, Vizcaíno ha puesto de relieve la importancia del apoyo de la Diputación en "hacer realidad los grandes proyectos de Huécija".