La Diputación de Almería celebra el IV Foro de Innovación Social en la sede de la UNED

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado en la sede de la UNED el IV Foro de Innovación Social, una iniciativa que refuerza el compromiso de la institución con la modernización de las políticas sociales, la colaboración con el tejido asociativo y la incorporación de nuevas herramientas para mejorar la atención a las personas y colectivos más vulnerables.

Este cuarto foro se enmarca en una trayectoria de años de trabajo continuado en innovación social; una línea estratégica que la Diputación impulsó "incluso en los momentos más complejos de la pandemia" y que ha permitido desarrollar numerosas actividades, encuentros y proyectos en colaboración con asociaciones y entidades de toda la provincia, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial María del Mar López, en la bienvenida de la jornada, ha destacado que "la innovación no debe entenderse únicamente desde la alta tecnología, sino, sobre todo, desde su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, transformando los problemas sociales en oportunidades reales".

En este sentido, ha subrayado que Almería ya es un motor económico en sectores estratégicos como la agricultura, las energías renovables o el turismo, "pero el verdadero reto ahora es dar un paso más y situarnos también como una provincia líder en cohesión social, con políticas que pongan a las personas en el centro".

Asimismo, López valorado que el Foro de Innovación Social, en su cuarta edición, "se ha consolidado como el gran punto de encuentro del ecosistema social de la provincia, un espacio en el que confluyen la Administración local, las entidades sociales, la empresa privada y la universidad para convertir el conocimiento en impacto real y medible".

La diputada ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Almería de seguir impulsando iniciativas concretas, apoyar proyectos frente a la despoblación y aprovechar la digitalización para acercar servicios a todos los municipios, "porque en Almería no esperamos a que los problemas lleguen: actuamos, colaboramos y medimos resultados".

Durante la jornada se ha puesto de relieve la importancia de este Foro de Innovación Social, en el que se han realizado dos ponencias: 'Cómo mejorar el valor de tu organización a través de estrategias de gestión y mediación del impacto', del profesor y doctor en Economía y Empresa, Braulio Pareja; e 'Inteligencia artificial y colectivos vulnerables', del ingeniero de Telecomunicaciones, Miguel Ángel Valero'.

El encuentro ha reunido a representantes de asociaciones, profesionales y expertos, y ha contado con un programa centrado en la gestión del impacto social, la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito social y el papel de las redes sociales en relación con la discapacidad. La jornada ha incluido ponencias especializadas y una mesa redonda que ha favorecido el intercambio de experiencias y buenas prácticas, concluyendo con la participación activa de los asistentes.