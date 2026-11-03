La Diputación de Almería centra en la creación artesanal la programación de noviembre del Espacio Talento Almeriense

Apertura de la sede del Espacio Talento Almeriense, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Talento Almeriense de la Diputación Provincial, ubicado en el número 34 del Paseo de Almería, acogerá en noviembre cuatro talleres creativos de acuarela, joyería artesanal, cerámica y alfarería, además de una exposición y venta de productos de creadores locales, dentro de una programación centrada en la creación artesanal.

El espacio continúa su actividad como "punto de encuentro directo" entre los consumidores y los diseñadores, artesanos y joyeros que forman parte de la marca provincial, con iniciativas que tienen como hilo conductor la cultura y la creación artesanal almeriense.

Las instalaciones también sirven como lugar de trabajo, exposición y formación en moda, artesanía y complementos, con actividades abiertas a toda la sociedad, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha explicado que la programación se ha diseñado con criterios de variedad y rotación de iniciativas y temáticas "para que todas las ramas de las empresas que integran la marca tengan visibilidad".

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con un espacio creativo como lugar de "trabajo, exposición y formación de todos los campos que conforman el talento de los creadores almerienses".

Las actividades comenzarán los días 4, 5 y 6 de noviembre con una exposición y venta de productos de la marca Talento Almeriense, que podrá visitarse en horario de 10,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

El 12 de noviembre, de 17,30 a 20,30 horas, se celebrará el taller creativo 'Almería desde mis ojos', a cargo de Gatalina Tintachina, en el que los participantes elaborarán una obra inspirada en Almería mediante acuarela y técnicas mixtas.

El 19 de noviembre, en el mismo horario, será el turno de la joyería artesanal con una actividad impartida por Isleta Studio. Los asistentes podrán elaborar un collar o 'choker' inspirado en símbolos de Almería mediante el uso de arcilla polimérica.

El 20 de noviembre, de 17,30 a 20,30 horas, se celebrará el taller 'Pinta tu azulejo andalusí', a cargo de Belbes, dedicado a la técnica de cuerda seca en cerámica.

El 26 de noviembre, de 17,30 a 20,30 horas, se desarrollará un taller creativo de alfarería impartido por Luis 'El Puntas', que consistirá en una sesión de iniciación al torno.

La participación en cada uno de los talleres tiene un coste de 15 euros y requiere inscripción previa. Las personas interesadas en reservar una plaza pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 696 828 181.

Asimismo, se puede consultar más información sobre la marca provincial y sus integrantes en la página web oficial 'www.talentoalmeriense.es'.