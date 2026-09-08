La Diputación de Almería cifra en 14,5 millones de euros las inversiones movilizadas con 47 proyectos en agosto

Visita a obras realizadas en Macael (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha cifrado en 14,5 millones de euros la inversión movilizada a lo largo del último mes para materializar 47 proyectos a través de los planes provinciales, de modo que 25 de ellos se encuentra en fase de licitación y otros 22 han sido adjudicados para arrancar próximamente.

Entre las iniciativas a las que la junta de gobierno ha dado 'luz verde' se encuentran la edificación y equipamientos de instalaciones municipales; urbanización, pavimentación y viales urbanos; carreteras y caminos municipales; medio ambiente y transición energética así como mejoras en el ciclo del agua y saneamiento.

En una nota, el presidente de institución, José Antonio García Alcaina, ha valorado un agosto "fundamental para las inversiones en la provincia" con "máxima actividad" que ha permitido aprobar obras como la futura Escuela de Música de Vícar.

Para García Alcaina, "estas inversiones reafirman el compromiso de Diputación con la educación y la cultura como elemento clave para vertebrar y fijar la población" al tiempo que "evidencian la atención que tenemos con los pueblos más pequeños".

La Escuela de Música de Vícar se ubicará en una parcela municipal situada en la intersección del Bulevar Ciudad de Vícar con la Calle Platón, al lado del IES Puebla de Vícar. Dispondrá de cuatro plantas y una superficie total construida de 2.256,03 metros cuadrados y sus diferentes salas de formación estarán destinadas a la enseñanza musical de viento, cuerda, piano y percusión con capacidad para albergar a más de 500 alumnos.

Otro de los proyectos de mayor inversión se ha aprobado en Macael con una cuantía de 840.000 euros para la adjudicación de obras de mejora de infraestructuras de viales urbanos. En Cuevas del Almanzora se ha aprobado la adjudicación de trabajos para urbanizaciones en el municipio con una inversión de 714.000 euros.

También se han adjudicado dos importantes iniciativas enmarcadas en los Planes Actuación Integrada (PAI) de Los Vélez y El Almanzora con el objetivo de obtener recursos de los Fondos Europeos. Estos proyectos podrán ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan Edil).

Uno de estos proyectos de los PAI consiste en la mejora de pavimentación e infraestructuras urbanas en las Calles Balsa Parra, Duque de Alba e Infantas en Vélez-Blanco, con 426.000 euros; o la restauración paisajística y valorización del Patrimonio de la Cultura del Agua en Serón que cuenta con una inversión de 168.000 euros.