La Diputación de Almería convoca las subvenciones para las asociaciones del Consejo de Mujeres

ALMERÍA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ha aprobado en Junta de Gobierno la convocatoria de subvenciones 2025 dirigida a las asociaciones y federaciones de mujeres integradas en el Consejo Provincial de Mujeres.

Estas ayudas, que se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones, tienen como finalidad "promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de la violencia de género en la provincia", según ha indicado la institución supramunicipal en un comunicado.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha destacado la aprobación de las bases de esta convocatoria de subvenciones, que tienen una cuantía total de 94.000 euros destinados a las asociaciones que integran el Consejo Provincial de Mujeres.

Así, Cruz ha animado a todas las asociaciones a concurrir a esta convocatoria, una vez se abra. "Esta convocatoria de subvenciones es muy importante para las asociaciones del Consejo Provincial de Mujeres, ya que ayudamos y potenciamos a que impulsen sus proyectos. Además, facilitamos las herramientas a las asociaciones para que lleven a cabo sus proyectos, que repercuten positivamente en la sociedad almeriense", ha manifestado.

La diputada provincial ha detallado que "desde la Diputación tenemos claro que las asociaciones del Consejo son nuestras aliadas para llevar a cabo nuestros objetivos, a través de sus actividades y de la labor que realizan en favor de la sociedad almeriense".

SOBRE LA CONVOCATORIA

Cada asociación del Consejo Provincial de Mujeres puede acceder a un importe máximo de 2.000 euros. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de esta subvención las entidades asociativas integrantes en el año 2025 que pertenezcan al Consejo Provincial de Mujeres, estén al corriente en obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no tengan subvenciones anteriores pendientes de justificar.

El plazo para solicitar la subvención es de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP. La tramitación es exclusivamente electrónica a través de la Sede Electrónica de la Diputación: 'https://www.dipalme.org'.

La eficacia de la presente convocatoria está supeditada a la publicación de su extracto en el BOP y de las bases completas en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Almería, donde se podrá consultar más información una vez publicadas las bases.

Se financiarán actividades que informen y sensibilicen contra la violencia de género, así como la que formen en el uso de TIC y competencias digitales para las mujeres asociadas. Los proyectos deberán desarrollarse en la provincia de Almería desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2025.