La Diputación de Almería da 'luz verde' a 27 actuaciones con una inversión de casi siete millones de euros

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería visita actuaciones en la provincia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en junta de gobierno una batería de 27 actuaciones en materia de servicios, infraestructuras y equipamientos públicos en todas las comarcas almerienses por un importe de casi siete millones de euros.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, las inversiones aprobadas contemplan proyectos relacionados con la mejora de caminos y calles, cultura, el patrimonio, nuevos servicios municipales, ciclo del agua o la mejora de la red viaria provincial.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado el "gran impulso inversor" que la institución lleva cada semana a su junta de gobierno con proyectos "de gran calado e importancia" con los que "damos un nuevo impulso a actuaciones que mejorarán la calidad de vida de los vecinos de todas las comarcas de la provincia".

En este sentido, García Alcaina ha subrayado que "son proyectos que cubren los principales ejes de acción del Gobierno de Diputación y que fortalecen servicios e instalaciones relacionadas con el agua, el patrimonio, la cultura o la identidad almeriense".

Así, ha destacado la inversión destinada a la futura escuela de música de Vícar, adjudicada por más de cuatro millones de euros. También ha valorado la futura farmacia de Benizalón, un 'coworking' en Almócita; caminos municipales en una decena de municipios o urbanizaciones de las principales vías provinciales.

También se prevén inversiones como la urbanización de la avenida de Las Alpujarras y la calle General González de Canjáyar, así como la mejora de caminos municipales en Carboneras, Fuente Victoria, Tíjola y Laroya, a los que se suma la urbanización de la avenida Ricardo Fábregas de Tabernas, el bulevar de la carretera de Gádor a Laujar en Instinción, así como el proyecto de restauración paisajística y puesta en valor del Patrimonio de la Cultura del Agua en Serón.

García Alcaina ha concluido que "la Diputación Provincial está al lado de sus pueblos y de todos sus vecinos para atender sus necesidades y que todas las comarcas cuenten con servicios de calidad que garanticen los altos niveles de bienestar que se disfrutan en la provincia de Almería".