La Diputación de Almería da 'luz verde' a 8,8 millones en inversiones para instalaciones deportivas

ALMERÍA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este martes una inversión de 8,8 millones de euros dentro de dos programas para la mejora de instalaciones para la práctica deportiva en la provincia: 7,5 millones de euros dentro del Plan de Pabellones, y 1,3 millones de euros enmarcados en el Plan para Instalaciones Deportivas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se trata de una de las inversiones más importantes habilitadas por la Diputación de Almería para la creación y mejora de las instalaciones deportivas de la provincia, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

En cuanto al Plan de Pabellones, se ha validado la inversión de 7,5 millones de euros para la creación de nuevos espacios deportivos cubiertos en los municipios de Antas, Arboleas y Benahadux con un presupuesto de 2,5 millones de euros para cada municipio. El siguiente paso será la licitación de la redacción de proyectos.

En cuanto al Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas en municipios menores de 20.000 habitantes, el Pleno ha activado 1,3 millones de euros de los que un millón se destinará a la mejora, terminación, ampliación o modernización de infraestructuras deportivas y 300.000 euros en la mejora y creación de senderos. Esta inversión repercutirá en casi todos los municipios.

La sesión ordinaria también ha servido para aprobar por unanimidad inversiones de tres millones de euros en materia de Planes Provinciales, lo que permitirá ejecutar proyectos en Pechina, Turre, Balanegra, Roquetas de Mar, El Ejido y Felix.

Entre las obras que se llevarán a cabo se encuentran la renovación de redes de abastecimiento, asfaltado, infraestructuras de pluviales, aparcamientos, nueva área recreativa o urbanizaciones y mejora de diferentes espacios públicos.

SOLICITUDES PARA EL PLAN DE CEMENTERIOS

El órgano también ha aprobado la admisión de solicitudes de los municipios que se adhieren al Plan de Cementerios, una estrategia inversora que destina 5,4 millones de euros a la construcción, mejora o ampliación de los camposantos de la provincia.

El Pleno ha votado a favor de una batería de asistencias económicas a ayuntamientos, organismos, entidades privadas y ONG almerienses para, entre otros asuntos, la adecuación de bares-tienda en municipios afectados por la despoblación.

Otras de las ayudas validadas en este punto, que ha contado con una inversión total de 6,3 millones de euros, se destinarán a acciones de conservación patrimonial, cultura, deporte, en la lucha contra la despoblación o para hacer realidad los proyectos sociales de asociaciones y ONG almerienses.

Además, dentro de esta partida se ha ampliado el presupuesto para el Plan Red Viaria Provincial para la buena conservación del estado de las carreteras provinciales en un millón de euros.

El plan de caminos cuenta con una séptima adhesión de ayuntamientos y la sexta relación de actuaciones a ejecutar, con una cuantía total de 830.000 euros que repercutirán en la modernización de estas vías en los municipios de Berja, Roquetas de Mar y Alcolea.

FUNDACIÓN MUSEOS DE TERQUE

Los diputados han aprobado también por unanimidad la constitución de la Fundación Museos de Terque, con la validación de sus estatutos y la designación de representantes de esta nueva entidad que "garantiza el futuro de estos espacios culturales".

La recién creada Fundación Museos de Terque está constituida por tres patronos: la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Terque y la Asociación Amigos de los Museos de Terque.

La Fundación se va a encargar de la gestión de los diferentes espacios culturales expositivos de Terque: el Museo Etnográfico, el Museo Provincial de la Uva de Barco y el Museo de la Escritura Popular, así como un espacio destinado a exposiciones temporales.

En el Pleno también se ha dado luz verde a la creación de la Estrategia Territorial Integrada (ETI) del Área Funcional 'Campos de Tabernas', que constituye un plan estratégico desarrollado en plena consonancia con los principios establecidos en la Agenda Urbana Española (AUE).

Este documento define el modelo de desarrollo urbano al que aspiran los municipios de la comarca para el año 2030, identificando los objetivos estratégicos esenciales para su consecución e integrando la participación de los principales actores económicos, sociales y medioambientales, así como de la ciudadanía.

La ETI no conlleva ningún compromiso presupuestario por las entidades participantes sino que dibuja un conjunto de posibles proyectos o actuaciones que todas las entidades locales, Diputación y municipios interpretan que pueden contribuir a hacer de cada Área un espacio más sostenible medioambiental, económica y socialmente.

El Área 'Campos de Tabernas' está compuesta por 13 municipios: Alcudia de Monteagud, Benizalón, Benitagla, Castro de Filabres, Gérgal, Lucainena de las Torres, Olula de Castro, Senés, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique.

APOYO A LOS VETERINARIOS

El Pleno ha aprobado, con la abstención del PSOE, una moción presentada por el grupo del PP, a petición del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, para modificar el Real Decreto 666/23 de 18 de julio por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, que ha suscitado una "enorme preocupación" ya que "podría poner en riesgo el bienestar de los animales de compañía".

El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, se ha hecho eco de la demanda del colectivo veterinario al que, según ha apuntado, "no se le ha tenido en cuenta para la elaboración de este Real Decreto", el cual "establece más burocracia y les exige el registro Presvet de medicamentos cada vez que se dispense uno".

Otra de las mociones aprobadas por todos los grupos políticos ha consistido en una propuesta para iniciar los trámites necesarios para la redacción del proyecto para la mejora del puente de acceso a Ohanes en la carretera AL-4402.

La iniciativa, que ha partido del PSOE, que ha señalado que esta es una actuación "muy demandada y necesaria", por lo que ha lamentado que el equipo de gobierno "se niegue al arreglo de la carretera AL-4402, de titularidad provincial", pese a ser una vía "altamente frecuentada y que se encuentra en un estado de deterioro considerable".

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

De otro lado, desde el PSOE han defendido modificar el convenio sobre los Servicios Sociales Comunitarios suscrito con los diferentes ayuntamientos de tal modo que ahora sea la institución supramunicipal la que "sufrague, íntegramente, el coste derivado de este servicio para aliviar las arcas municipales".

El portavoz socialista, Juan Manuel Ruiz del Real, ha apuntado que pese a ser "habitual" que este tipo de convenios se sufrague de esa manera --25% municipios y 75% la Diputación-- la administración provincial "tiene medios económicos para asumir el coste y quitarle esa carga a los ayuntamientos".

"Si a un municipio de 1.000 o 2.000 habitantes se le alivia de pagar 6.000 u 8.000 euros por este convenio, ese dinero lo pueden invertir en sus programaciones anuales de cultura o deportes", ha puesto como ejemplo al entender que ese dinero "para la Diputación no será nada" mientras que "sí será un gran alivio para los municipios". No obstante, la iniciativa no ha sido apoyada.