La Diputación de Almería destina 100.000 euros en ayudas a mujeres empresarias de pequeños municipios

Archivo - Imagen de archivo de una acción formativa dirigida a empresarias de la provincia de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha puesto en marcha una convocatoria de subvenciones dotada con 100.000 euros para apoyar a mujeres empresarias, autónomas y profesionales de la provincia, a la que podrán optar aquellas que desarrollen su actividad en municipios de hasta 5.000 habitantes y estén empadronadas en ellos durante todo el año 2025.

Cada beneficiaria podrá recibir un máximo de 1.000 euros, que podrán destinarse a gastos de alquiler del local, suministros de agua, luz, teléfono e internet, tasas municipales por venta ambulante o ferias, así como a combustible en actividades de transporte de mercancías y agrícolas, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva, con especial prioridad para las solicitantes de los municipios más pequeños y para las inscritas en la Red de Empresarias de Almería (Redea).

El plazo de presentación será de un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se tramitará exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación.

La diputada provincial de Igualdad y Familia de Almería, María Luisa Cruz, ha explicado que el objetivo de estas líneas de ayuda es "fomentar y potenciar el tejido empresarial de la provincia de Almería y asentar la población, a la vez que se facilita el desarrollo empresarial de la mujer en la provincia".

"El papel de las mujeres es clave para el desarrollo del mundo rural. Por eso, desde la Diputación ponemos a disposición de todas las empresarias de la provincia estas ayudas, igualando así oportunidades entre los 103 municipios de Almería", ha añadido Cruz.

Desde el área de Igualdad de la Diputación se ha realizado diferentes programas de fomento de actividades económicas de autoempleo y promoción de empresarias. Así, el año 2015 se creó la Red de Empresarias de Almería Redea, un proyecto que agrupa a empresarias, autónomas y profesionales de diferentes municipios de la provincia con el objetivo de "potenciar su actividad económica".