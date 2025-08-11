La Diputación de Almería destina 200.000 euros a la digitalización de 58 municipios de la provincia

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través de la Delegación Especial de Digitalización y Transparencia, ha invertido 200.000 euros en un Plan de Asistencia Económica que ha permitido la adquisición de equipos informáticos en 58 municipios y en la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, esta inversión ha facilitado la compra de ordenadores completos, sistemas de videoconferencia, servidores, licencias de software y sistemas de alimentación ininterrumpida. El objetivo es dotar a los ayuntamientos más pequeños de recursos tecnológicos para afrontar los retos de la transformación digital.

El Plan de Asistencia Económica correspondiente al ejercicio presupuestario de 2024 se ha destinado a inversiones en servicios de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para las entidades locales de la provincia.

El diputado de Digitalización y Transparencia en Almería, Manuel Cortés, ha visitado Dalías, uno de los beneficiarios, para destacar "la importancia de este programa que busca modernizar las administraciones locales y acercar los servicios públicos a los ciudadanos".

Cortés ha asegurado que "este plan es un reflejo del compromiso de la Diputación para garantizar que todos los municipios, sin importar su tamaño, tengan acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para ofrecer servicios modernos y eficientes a sus vecinos".

En este sentido, ha recalcado que "la digitalización es clave para la vertebración de nuestro territorio y para que ningún ayuntamiento se quede atrás en la prestación de servicios de Administración Electrónica".

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha agradecido la ayuda de la Diputación, y ha señalado que "esta inversión en equipamiento informático es esencial para seguir prestando un servicio de calidad a nuestros vecinos. Con estos nuevos recursos podremos agilizar los trámites administrativos y mejorar la atención al ciudadano".

Además, ha añadido que "la digitalización es un paso clave hacia un ayuntamiento más accesible, moderno y eficiente, especialmente en municipios pequeños como el nuestro".

Este plan está cofinanciado, con la mayor parte del importe aportado por la Diputación, y ha permitido cubrir las principales necesidades informáticas de los municipios. En el caso de Dalías, se ha adquirido un sistema de videoconferencia, un servidor, cuatro ordenadores completos y una licencia de software editor PDF.

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PLAN

Los municipios beneficiarios de esta iniciativa han sido Abrucena, Albanchez, Alboloduy, Alcolea, Alcóntar, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Berja, Canjáyar, Carboneras, Castro de Filabres y Chirivel.

También han recibido estas ayudas Dalías, Felix, Fines, Fiñana, Garrucha, Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Illar, Líjar, Lubrín, Lúcar, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Olula del Río, Padules, Paterna del Río, Purchena, Rágol y Rioja.

La relación de beneficiarios se completa con Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Senés, Serón, Sorbas, Tabernas, Taberno, Tahal, Terque, Las Tres Villas, Turre, Uleila del Campo, Urrácal, Vélez-Blanco y la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria.