La Diputación de Almería destina 700.000 euros a instalar cámaras de tráfico en hasta 83 municipios

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha activado un plan de 700.000 euros para financiar la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia de tráfico en hasta 83 municipios de la provincia con una población de hasta 5.000 habitantes, que podrán disponer de un máximo de cinco dispositivos para mejorar la seguridad vial, monitorizar sus accesos y ordenar el tráfico.

La institución provincial ha abierto el plazo de solicitud de este plan de asistencia a los ayuntamientos, que se enmarca en la 'Estrategia Almería 103', dotada con una inversión global de 17 millones de euros en la provincia.

El plan distribuirá las ayudas en función de distintos tramos de habitantes. El coste de referencia por cada cámara y su instalación se ha establecido en 2.900 euros, según ha informado la Diputación en una nota.

Así, los 52 municipios de hasta 1.000 habitantes podrán recibir hasta 5.800 euros para instalar un máximo de dos cámaras; los 18 municipios de entre 1.001 y 3.000 habitantes, hasta 11.600 euros para cuatro dispositivos; y los 13 municipios de entre 3.001 y 5.000 habitantes, hasta 14.500 euros para cinco cámaras.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha calificado de "pionero" este plan y ha señalado que la institución supramunicipal financiará "el cien por cien de la compra e instalación" de estos sistemas, que "regularán el tráfico en nuestros municipios garantizando la seguridad de los almerienses".

García Alcaina ha explicado que, tras la publicación del plan en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los ayuntamientos disponen de un mes para solicitar estas ayudas de la 'Estrategia Almería 103'. "Desde la Diputación, seguimos haciendo provincia y construyendo nuestro futuro pueblo a pueblo", ha subrayado.

'ESTRATEGIA ALMERÍA 103'

La 'Estrategia Almería 103' se presentó el pasado mes de marzo con un presupuesto de 17 millones de euros para el impulso y desarrollo de todos los municipios de la provincia. La hoja de ruta concentra siete planes estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de Almería, que se financiarán al cien por cien con fondos propios de la Diputación y tendrán coste cero para los ayuntamientos.

La estrategia se sustenta en el ya creado Centro Provincial de Emergencias (CEDA), el plan para el control del tráfico en los núcleos urbanos, un proyecto de digitalización, una acción centrada en el bienestar animal, sendos planes de seguridad vial y equipamientos culturales y el denominado 'Cheque Bebé'.