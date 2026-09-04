La Diputación de Almería dota de un desfibrilador y un curso de formación en reanimación a 91 municipios

Entrega de desfibriladores a 91 municipios de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha entregado un desfibrilador a 91 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, a los que también ha ofrecido un curso de reanimación cardiopulmonar, para convertir a todos los municipios en zonas seguras y cardioprotegidas.

Esta acción se ha llevado a cabo gracias al programa especial de asistencia económica en especie para el suministro de dispositivos desfibriladores y cursos de formación, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Cada municipio tendrá la oportunidad de participar con el personal que determine en un curso acreditado de formación de seis horas de duración en Reanimación Cardiopulmonar, RCP, Soporte Vital Básico y uso del desfibrilador.

Hay siete cursos programados con 105 inscritos que impartirá Diputación y comenzarán este mismo mes. El programa, financiado al cien por cien por Diputación, ha contado con una inversión de 100.000 euros.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha remarcado la trascendencia de esta iniciativa al afirmar que "hoy no solo os entregamos una tecnología, sino que vamos un paso más allá y os facilitamos una formación para que aprendáis a usarla en caso de necesidad. Estamos ante una medida que refuerza el firme compromiso de Diputación con la salud y el objetivo de que esta tecnología y formación sirva para salvar vidas".

Del mismo modo, García Alcaina ha subrayado que "en una parada cardiaca cada segundo es vital y si en ese primer momento conseguimos atender a la persona de forma correcta sus posibilidades de supervivencia se multiplican".

"Como ayuntamiento de ayuntamientos, Diputación atiende las demandas de los municipios dándoles las herramientas necesarias para dar una respuesta rápida ante emergencias médicas. Garantizamos que en los principales espacios públicos, deportivos o sociales de cada localidad exista un dispositivo y personas que sepan utilizarlo en caso de urgencia", ha añadido.

El presidente provincial ha puesto de relieve que esta acción "se enmarca en el continuo trabajo que de forma transversal llevamos a cabo desde la Diputación para fijar a la población y fomentar la igualdad de oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

Tras la intervención del presidente, el jefe de servicio de Riesgos Laborales de Diputación, Antonio Núñez, ha realizado una explicación técnica del dispositivo y la normativa que rige su uso. También ha puntualizado la información sobre los cursos de formación con la impartición de siete seminarios para un total de 105 alumnos.

"Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de mortalidad en el mundo occidental. En España se producen 25.000 paradas cardíacas y el 85 por ciento son de fibrilación del corazón", ha apuntado Núñez sobre la necesidad de disponer y conocer el uso de este dispositivo que salva vidas ante paradas cardiacas.

El jefe de Protección Civil de la Diputación, Francisco Javier del Pino, ha realizado una demostración práctica con maniquí de RCP con DEA. El dispositivo analiza el ritmo cardíaco, identifica arritmias mortales y administra una carga eléctrica con el objetivo de reestablecer el ritmo cardíaco.

Los municipios que han recibido su dispositivo DEA son Abla, Abrucena, Albanchez, Alboloduy, Albox, Alcolea, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alhabia, Alhama de Almería, Almócita, Alsodux, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Balanegra, Bayárcal, Bayarque, Bédar, Beires, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Berja, Canjáyar, Cantoria, Carboneras, Castro de Filabres, Chercos, Chirivel, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Dalías, Fines, Fiñana, Fondón, Gádor, Garrucha, Gérgal, Huécija, Íllar, Instinción, La Mojonera, Laroya y Las Tres Villas.

También lo han recibido Laujar de Andarax, Líjar, Los Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Lúcar, Macael, María, Mojácar, Ohanes, Olula de Castro, Olula del Río, Oria, Padules, Partaloa, Paterna del Río, Pechina, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fé de Mondújar, Senés, Serón, Sierro, Somontín, Sorbas, Suflí, Tabernas, Taberno, Tahal, Terque, Tíjola, Turre, Turrillas, Uleila del Campo, Urrácal, Velefique, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera, y Zurgena, además de la entidad local autónoma de Fuente Victoria.