La Diputación de Almería impulsa con más de 370.000 euros la renovación de calles y caminos rurales en Sorbas

El diputado de Fomento de la Diputación de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, visita junto al alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, las actuaciones que se ejecutan en el municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Sorbas han acometido actuaciones para renovar diferentes calles del casco urbano y acondicionar varios caminos rurales del municipio con una inversión de más de 370.000 euros de los Planes Provinciales.

Los trabajos están destinados a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de vecinos y usuarios, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, que ha visitado las actuaciones junto al alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, ha destacado que la actuación permitirá mejorar de forma "integral" distintos puntos del municipio, tanto en el casco urbano como en los caminos rurales, "atendiendo necesidades muy concretas de los vecinos y reforzando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos".

Asimismo, ha señalado que la intervención en la calle Terraplén "será especialmente importante por tratarse de uno de los principales accesos al casco antiguo de Sorbas".

"Vamos a ordenar mejor los espacios para peatones, vehículos y aparcamientos, renovar el pavimento y el alumbrado y mejorar el drenaje, al tiempo que actuamos en otras calles y caminos que necesitan una puesta a punto para seguir prestando un buen servicio", ha añadido.

ACTUACIONES EN EL CASCO URBANO

En el casco urbano, las actuaciones afectan a las calles Terraplén, Torres Cartas, Simón Navarro, Santa Rosa y Calvario, así como a distintos callejones situados entre estas vías.

Los trabajos prevén renovar los pavimentos deteriorados, corregir irregularidades, mejorar el drenaje y reorganizar algunos de los principales espacios de circulación peatonal y rodada.

La intervención más significativa se localiza en la calle Terraplén, uno de los principales accesos al casco antiguo de Sorbas, donde se reorganizarán el itinerario peatonal, la calzada y las zonas de estacionamiento para diferenciar claramente los espacios destinados a peatones y vehículos. La actuación incluye además la renovación del pavimento, la evacuación de las aguas pluviales y el alumbrado público.

En las calles Torres Cartas y Simón Navarro también se renovará el asfaltado, mientras que en Santa Rosa y Calvario se reubicarán diferentes acometidas de abastecimiento para evitar que queden expuestas al paso de los vehículos y prolongar su vida útil.

Las actuaciones se extienden a los caminos rurales de Los Patricios-Los Roques, Peñas Negras-Mizala y Los Pérez, donde se mejorará la pavimentación y se llevarán a cabo trabajos de limpieza y desbroce. Además, se mejorará el drenaje de las cunetas para proteger la vía ante los efectos de las lluvias.