La Diputación de Almería impulsa los talleres de cócteles saludables por el Día Mundial Sin Alcohol

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha una nueva edición de los talleres de cócteles saludables, en el marco del Día Mundial Sin Alcohol que se conmemoraba el 15 de noviembre, como parte de la prevención y la sensibilización frente al consumo de esta sustancia.

A través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones (SPDA), la institución desarrolla cada año un programa específico destinado a informar, formar y concienciar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol.

"Iniciativas como estos talleres nos permiten acercar información útil y rigurosa a la ciudadanía y, especialmente, a nuestros jóvenes, que necesitan disponer de alternativas positivas y seguras frente al consumo de alcohol", ha indicado en una nota la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz.

Así, ha asegurado que el objetivo es "seguir acompañando a las familias, a los centros educativos y a todos los colectivos que trabajan por un entorno más saludable. La Diputación va a continuar impulsando acciones que informen, formen y aporten recursos prácticos para reducir riesgos y fomentar decisiones responsables".

El consumo temprano de bebidas alcohólicas es una de las principales preocupaciones en materia de salud pública. En España, la edad media de inicio se sitúa en torno a los 14 años, una etapa clave del desarrollo físico y emocional en la que la baja percepción del riesgo se une a la alta presencia social del alcohol en celebraciones y espacios de ocio. Por ello, la Diputación refuerza su labor preventiva con iniciativas que combinan información rigurosa y propuestas alternativas de consumo saludable.

Desde 2016, estos talleres se han consolidado como una herramienta eficaz y atractiva para llegar a la población. Más de 1.400 personas han participado ya en esta actividad, que combina una breve charla informativa con un taller práctico conducido por una experta en coctelería, donde los asistentes aprenden a elaborar bebidas sin alcohol como alternativa responsable. Las personas participantes reciben además un cuadernillo con contenidos preventivos y un recetario de cócteles saludables.

En la edición de este año se han programado ocho talleres en los que tomarán parte 230 personas pertenecientes a distintos colectivos de la provincia. Este año, se han programado ocho talleres en los municipios de Balanegra, Olula del Río, Viator, Almería y El Ejido.

La Diputación continuará, además, con la distribución de material informativo en centros educativos, asociaciones y entidades que deseen reforzar la sensibilización frente al consumo de alcohol, disponibles a través del Área de Prevención del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones.