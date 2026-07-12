La Diputación de Almería inicia la valoración de daños por el incendio de Los Gallardos y compromete ayudas

Reunión del CEDA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA), en coordinación con los ayuntamientos, ha iniciado domingo la fase de recuperación de los servicios e infraestructuras dañadas por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) y que ha afectado a otros municipios como Bédar, Antas o Lubrín.

Una vez se ha dado por estabilizado el incendio, el órgano ha convocado una reunión de urgencia en la que ha participado el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y los miembros del CEDA que lo integran para poner en marcha este proceso y que los municipios "recuperen la normalidad cuanto antes", según ha indicado la institución provincial en una nota.

García Alcaina, quien ha participado de forma telemática en la reunión, ha afirmado que el objetivo pasa ahora por que "todos los municipios afectados restauren la normalidad cuanto antes" y que todas las infraestructuras y servicios que hayan quedado anegadas sean recuperadas "lo más rápido posible". "Diputación está al lado de los ayuntamientos y de todas las personas afectadas en este momento tan difícil".

Según ha detallado, en primer lugar se va a proceder a una "exhaustiva valoración de daños" ya que esa información va a "permitir establecer prioridades y actuar con mayor eficacia".

"Vamos a comprobar el estado de las carreteras provinciales y a asegurar que quede garantizado el abastecimiento de agua en todos los rincones de los municipios afectados", ha añadido el presidente de la institución, quien ha explicado que en una fase posterior se tomarán "las medidas que sean necesarias" para que los daños materiales "sean solo un mal recuerdo".

El presidente ha incidido en que la "máxima prioridad" de Diputación pasa ahora "por las personas" para que ninguno de los que se han visto afectados por el fuego queden desatendidos.

Con ello, ha afirmado que se va a trabajar "sin descanso y en plena colaboración y coordinación con los ayuntamientos y las áreas provinciales y otras administraciones para que la comarca recupere su vitalidad a la mayor brevedad". "En estas situaciones de extrema dificultad es cuando se tiene que demostrar la fortaleza de una tierra unida, y Diputación siempre estará al lado de sus pueblos y sus vecinos", ha añadido.

Este primer encuentro se ha llevado en coordinación con los ayuntamientos y las áreas de Diputación como Presidencia; Bienestar Social; Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio; Economía y Agua, y Sostenibilidad y Medio Natural para establecer la valoración de los daños causados y, en segundo lugar, activar las acciones necesarias para restablecer todos estos servicios e infraestructuras.

Desde el inicio de la emergencia, el presidente de Diputación ha estado en contacto "directo y constante" con los alcaldes de los ayuntamientos afectados para ofrecerles ayuda e informarles que la institución "correría con los gastos derivados de esta situación como los de manutención o alojamiento" de los desplazados, así como la actuación que se va a emprender desde el CEDA.

Además, el presidente ha seguido desde el puesto de mando avanzado de Turre la evolución del siniestro desde el pasado jueves y se ha ofrecido maquinaria pesada del Área de Fomento así como el servicio de voluntarios de Protección Civil y de los equipos de tratamiento familiar formados por psicólogos y trabajadores sociales de los Servicios Sociales de la provincia.

Del mismo modo, Protección Civil de la Diputación de Almería y su unidad canina está participando "activamente" en el dispositivo de rastreo con las batidas de las zonas afectadas en la búsqueda de posibles víctimas "con la esperanza de que no se localice a ninguna más".